台山蠔｜無殼蠔點解咁毒？食安揭1途徑購買危險倍增　蠔點先算熟?

台山蠔、無殼蠔近日因其價格以及內含的重金屬問題引起大家關注。這議題同時亦引起了食安中心的注意，食安中心向大家講解了無殼蠔高危的原因，同時還道出1途徑購買危險加倍！蠔煮熟吃最安全，但點先算熟？又不影響美味口感？



無殼蠔比一般生蠔更危險

台山蠔為常見無殼蠔之一（網上圖片）

近日討論度高的台山蠔、打邊爐常見的廣島冰蠔，甚至是某些供生吃食用的去殻蠔等，它們除了是高風險食物外，還比一般的帶殻生蠔更危險！根據食安中心資料，蠔是濾食性動物，由於經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等病原體。人類進食生或未煮熟的蠔，可能會感染這些病原體。

膠盒裝預先去殼即食冰鮮生蠔及半開殼生蠔（食安中心）

在去殼的過程中，蠔有可能受到物理及微生物污染，在去殼枱把蠔肉從外殼中取出時，往往會接觸到污垢、泥土及碎屑，又因為採收後弧菌等細菌仍可在蠔的體內繼續生長，因此無殼蠔又比一般生蠔更為危險。再者，生蠔在去殻後就會立即死亡，一旦無保持足夠低溫去抑制細菌生長，去殼生蠔就會迅速變壞。大家要小心注意。

網購買蠔危險再翻倍！

網購買蠔危險再翻倍！（istockphoto）

食安中心又指，如果在正確的溫度及條件下貯存，未去殼的蠔即使經過長途運輸，仍可以存活。然而，蠔在去殼後便會死亡，如果沒有保持足夠低溫以抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞，致病菌會極速繁殖。因此對無殼蠔而言，溫度管理相當重要。

無殼蠔在運送期間，必須維持不間斷的冷鏈（完整的冷鏈是一系列不間斷的冷藏生產、儲存和配送活動），才可確保蠔隻的安全及品質，生蠔的適當存放溫度，應一直保持在攝氏4度或以下，同時盡可能縮短生蠔在沒有冷凍控制下的時間。在這前提下，用網購去購買無殼蠔就顯得非常危險了。

蠔點先算熟？4類人要特別小心留意

蠔點先算熟？（istockphoto）

打邊爐吃蠔的時候，你有疑惑過到底蠔怎樣才算熟這個問題嗎？食安為我們說出正確答案了，要確保食物安全，應該將蠔徹底煮熟，直至中心溫度達到攝氏90度並且維持90秒，這方才算熟透。

根據食安中心的資訊，生蠔屬高風險食物，而供生吃的進口預先去殼冰鮮蠔更存有高風險，如有懷疑，便應避免食用。有4類人不應進食生或未煮熟的蠔：

1.孕婦



2.嬰幼兒



3.長者



4.免疫力弱人士



參考資料：食安中心/食安中心社交平台