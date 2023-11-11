秋冬湯水食譜｜雪耳梨湯護膚潤肺超簡單　高纖低脂止咳增強免疫力

立冬已過，天氣開始轉冷乾燥，適宜喝點湯水滋潤，但太複雜的湯水又沒時間去處理，而這個簡單零失敗的護膚潤肺雪耳梨湯就最適合不過。

攝影：古曦朗



護膚潤肺雪耳梨湯只須兩種食材（攝：古曦朗）

「平民燕窩」雪耳排毒養顏穩定血糖

這款護膚潤肺雪耳梨湯，其實是台灣營養師劉怡里在個人平台上推薦的，她指雪耳梨湯只須兩種食材，具營養又方便。因此筆者亦動手嘗試製作，的確非常簡單，一次就成功完全零失敗！而且湯水製作時間非常短，不用30分鐘，相當適合繁忙的都市人。

秋冬天氣乾燥，除了要多喝水，還要多吃一些滋潤皮膚的食物，才可以有效護膚，而「平民燕窩」雪耳就最適合不過了。劉怡里營養師指，雪耳熱量低、高膳食纖維，亦具備鉀、鈣、鎂和維他命B1、B2、B6、葉酸等營養素。其中水溶性膳食纖維能幫助穩定血糖，也有利毒素代謝，養顏美容。

秋冬皮膚保養也要注意保濕，所以平日可以選擇富含水分、維他命A的食物，也可以適度的攝取好油，都是幫助肌膚預防乾燥的重要營養素。 劉怡里營養師

護膚潤肺雪耳梨湯只須兩種食材（攝：古曦朗）

梨護肺富果膠 提升身體免疫力

梨含有豐富的抗氧化物，有助控制血糖水平和促進心血管健康。劉怡里營養師分享，梨水份豐富有助肺部保養，而且它是低GI水果，維他命B群和礦物質營養均衡，尤其富含果膠、多酚類，可提升身體免疫力。

護膚潤肺雪耳梨湯食譜

食材：梨1個、雪耳半個 、水1公升



做法：

1.雪耳泡水變軟。

2.梨洗淨切塊。

3.雪耳用手撕成小塊。

4.冷水下梨塊煮沸，再下雪耳小火煮20分鐘即可。



不失敗秘訣：梨切塊記得要去淨芯，否則會有酸味。



護膚潤肺雪耳梨湯只須兩種食材（攝：古曦朗）

資料來源：劉怡里營養師