蛇羹功效｜驅寒治風濕關節痛蛇羹6益處　4類人不宜感冒食唔食得？

蛇年伊始，祝大家新春大吉、萬事如意。近日天氣寒冷，最低只有攝氏12度，加上蛇年，不少人都會想起吃蛇羹，蛇羹除了驅寒保暖，你還知道它有什麼功效嗎？哪3類人又不宜進食？



秋風起，三蛇肥（資料圖片）

蛇羹功效｜驅寒補身6功效 2類人啱食

天氣寒冷，身體需要消耗更多能量，以維持體溫，最令人想到的便是吃蛇羹了。但你知道吃蛇羹有什麼功效嗎？承治堂中醫診所近日就在其社交平台上，分享了關於蛇羹的營養功效。

中醫認為蛇肉性溫，味甘鹹。溫性可以驅寒，甘味可以補虛，特別適合體質虛弱、手腳冰冷、怕風怕冷的人士。而蛇有善於走竄的特性，古籍謂其「內走臟腑，外徹皮膚，透骨搜風」，故蛇羹除了補身外，還有通絡等6功效：

蛇肉性溫，味甘鹹。溫性可以驅寒（網絡圖片）

1.去風補虛

2.暖身驅寒

3.舒筋止痛

4.改善風濕、關節痹痛

5.紓緩肢體麻木

6.強健體質，預防疾病



因為蛇羹有以上種種的功效，因此在秋冬時間， 他指非常適合兩類人士食用：

1.體質虛弱，手腳冰冷人士

2.有風濕痹痛、關節拘攣疼痛、肢體麻木等痛症患者。

蛇羹暖身驅寒 4類人不宜

承治堂中醫診所指，雖然蛇羹有著許多益處，但以下4類人群卻不宜服用：

蛇羹暖身驅寒，3類人不宜（圖片來源：IG@foodcaptain.hk）

1.體質偏熱

蛇羹有溫補作用，體質偏於壯實、熱症患者、或陰虛火旺人士不宜服用，以免加強體質偏性，出現喉嚨痛、生飛滋、口渴煩躁、便秘等症狀。



2.正值感冒

蛇肉偏補，患有感冒時外邪在身體的表層，這時候服用蛇羹容易引邪入裡，把邪氣帶進身體裡頭，加重病情。



3.孕婦

蛇善於走竄，有助氣血通行，孕婦服用或有機會損傷胎氣。



4.幼兒

小兒屬純陽之體，進食稍有偏差容易導致過寒或過熱，蛇肉過於溫補不適合小兒。二來幼兒消化系統發展未成熟，而蛇體內有大量細菌，如服用未徹底煮熟的蛇羹，容易導致消化道症狀，後果不容小覷。



資料來源：承治堂中醫診所