羊肉營養｜脂肪膽固醇比豬牛低！益肝腎4功效進補禦寒4配料是關鍵

羊肉營養｜羊肉其實四季都啱食！天氣轉冷，不少人都開始吃起羊肉來，但其實羊肉不只冬天才能吃，它的脂肪、膽固醇都比豬肉、牛肉低，卻營養豐富，若想在冬天吃羊肉得到進補禦寒的作用，就要配搭恰當。



羊肉營養｜羊肉脂肪、膽固醇都比豬、牛低 四季都啱食

羊肉、羊腩煲是冬季最受歡迎的菜式之一，但其實羊肉並非只有冬天才適合進食！台灣營養師李婉萍曾在其個人平台上分享，羊肉營養價值高，富含蛋白質、維他命、鈣、鐵、鋅等多種營養。有助增強體質，而除了有豐富的蛋白質外，其鋅含量不但高且還容易被人體吸收，同時羊肉的菸鹼素及維他命B12也能幫助維持神經系統的運作。因此羊肉其實是不分四季、老少皆宜的食材。

羊肉其實4季都啱食（網上圖片）

羊肉4大主要功效

1 溫補氣血

中醫認為羊肉性溫，有助改善手腳冰冷、氣血不足情況，適合虛寒體質人士食用。

2 滋補肝腎

羊肉可滋補肝腎，對腰膝酸軟乏力人士，有一定緩解作用。

3. 增強抵抗力

羊肉含豐富蛋白質與鐵質，有助於補充能量，減少疲勞感。鋅和硒能強化免疫系統，提升抵抗力。

4. 預防貧血

羊肉中的鐵質為「血基質鐵」，人體吸收率較高，有助於預防缺鐵性貧血。

羊肉功效｜禦寒關鍵4食材 配豆腐、蘿蔔

李婉萍營養師指，以帶皮的山羊肉塊為例，和大部分同等份量的豬牛肉相比，羊肉的熱量、脂肪與飽和脂肪較低。只要利用好當季盛產的蔬菜和羊肉一起烹煮，不但健康，味道也會更清爽鮮甜，如洋蔥、番茄、各種菇類蔬菜等，它們都有助平衡羊肉溫燥的特性，並增加多元營養。

羊肉屬於溫補性的食材（網上圖片）

羊肉屬於溫補性的食材，她建議如在冬天想有進補禦寒的效果，可以加上老薑、中藥材、料酒、麻油等4大關鍵食材，因為這些配搭有促進血液循環的作用，是許多人進補暖胃、禦寒溫補的最佳選擇。但這些配撘容易刺激胃腸黏膜，有胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃穿孔出血患者就要小心慎食了。

羊肉有益精氣、療虛勞、補肺腎氣、養心肺等功效，是很好的滋補佳品。（網上圖片）

《本草綱目》中記載：「補中益氣，主治虛勞寒冷、丈夫五勞七傷」，意指羊肉有益精氣、療虛勞、補肺腎氣、養心肺等功效，是很好的滋補佳品。但同時又因羊肉性溫熱，常吃容易上火，因此吃羊肉時要搭配涼性和甘平性的蔬菜，而羊肉和蘿蔔做成菜，則能發揮蘿蔔性涼、消積滯、化痰熱的作用。

此外，羊肉配豆腐亦是上上之選，豆腐可補充多種微量元素，其中的石膏還能起到清熱瀉火、除煩、止渴的作用。大家不妨一試。

吃羊肉有什麼要注意？

１適量食用：羊肉性溫，過量可能引起燥熱，如口乾、便秘等。

２搭配食材：可與涼性蔬菜，如白蘿蔔、冬瓜同煮，平衡溫燥。

３慎食4族群：體質偏熱、高血壓、高血脂或正在發炎（如發燒、感染）者需控制攝取。

資料來源：元氣網/李婉萍營養師/自由健康網