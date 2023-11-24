當歸｜女人聖藥調經抗老助防癌10功效 4類人不宜　當歸命名有得解

當歸有「藥王」、「聖藥」的美稱，除了藥用，也是常見的食材之一。它有活血、抗老等10種功效，但4類人不宜。而「當歸」的命名原來有典故？



聖藥當歸調經活血10功效 「十方九歸」是什麼？

當歸是相當常見的藥材，根據香港中藥藥劑師協會資料顯示，平日常談及的當歸是傘形科植物當歸Angelica sinensis (Oliv.) Diels的根，有補血活血、調經止痛、潤腸通便的功效。又因其獨特的氣味，除了藥用外，煮食上亦不難發現當歸的蹤影，東南亞的肉骨茶、台灣的牛肉麵、羊腩煲、藥膳豬手等菜式都加入少量當歸，使其更具獨特風味。

當歸的性味甘、辛、溫（istockphoto）

當歸的性味甘、辛、溫，有「十方九歸」、「藥王」、「聖藥」的美稱。中醫認為，婦人以血為主，當歸活血補血的功效正可以治療多種因血虛血瘀所引起的婦科疾病。在傳統藥典中，有超過80種以上的方劑以當歸為主要材料，用法非常普遍，十道藥方子，九道都有當歸在其中，「十方九歸」便是這意思。

當歸最簡單食法：磨粉沖水

當歸吃法有很多種，最簡單就是打成粉，用溫開水沖服。同時它亦可配合相應的食物做成藥膳，既有藥物療效、又有食物美味，相輔相成。近年市面上亦出現不少以當歸為主的保健產品。不過，由於當歸具有一定的藥性，服用前宜諮詢中醫師或中藥師意見。簡單而言，當歸功效有以下10種：

當歸吃法有很多種，最簡單就是打成粉，用溫開水沖服（網上圖片）

1.補血、活血：當歸既能補血，又能活血，能用來調經。



2.增強免疫系統：當歸對免疫功能低下者有免疫調解和恢復作用，能促進健康人體的淋巴細胞轉化。



3.通便：當歸有潤腸通便之效。



4.抗衰老：當歸在動物研究中對學習記憶具有明顯影響，能治療失智症。



5.保護肝臟：當歸對肝損害有一定減輕纖維化和促進肝細胞功能恢復作用。



6.對抗病菌：當歸對大腸桿菌、傷寒及副傷寒桿菌、痢疾桿菌、變形桿菌、白喉桿菌等有輕度抑制作用。



7.助抗癌：當歸可廣泛用於治療各種腫瘤，尤其是婦科腫瘤。



8.緩解氣喘：當歸可鬆弛氣管平滑肌，緩解支氣管氣喘。



9.散瘀消腫：當歸可用作外敷藥物，對腫瘍期的散瘀消腫，潰瘍期的養血生肌，有良好療效。



10.調經止痛：當歸為女人要藥，有補血調經的功效，亦可緩緩經痛不適。



當歸活血抗老惟4類人不宜

當歸有活血調經功效，婦女經期服用當歸，會讓經血量增加，從而引起貧血。（網上圖片）

雖然當歸的功效有很多，可是當歸也不是所有人都適合服用，有4類人不宜：

月經期間：當歸有活血調經功效，婦女經期服用當歸，會讓經血量增加，從而引起貧血。

腹瀉的人：當歸具有滑腸的作用，不適合腹瀉者食用。

上火的人：當歸性溫，一般人吃了不會上火，但有上火癥狀如牙痛、咽喉腫痛者應慎用，以免加重病情。

發炎期間：有發炎症狀不宜使用補藥，如當歸、人參、黃耆及麻油等。

「當歸」為什麼叫「當歸」？

當歸的一個古稱為「文無」（網上圖片）

當歸的名字解說，主要說法有二個，一個是當歸使氣血「各有所歸」，所以被稱為「當歸」。而另一說法則指當歸其實有「思夫」含意在其中。

當歸的另一個古稱為「文無」，同時也是古時男女之間的信物，亦有「招來」的意思，後來引伸至希望遠行的丈夫早日歸家。明代李時珍在《本草綱目》上提到「當歸調血，為女人要藥，有思夫之意，故有『當歸』之名」，他解釋就是因為當歸補血調經的功效，服用後使婦女生育能力有所改善，因而「思夫當歸」，從當歸的功效去解說其名稱的意思。

參考資料：康健/香港中藥藥劑師協會/台灣藥師周刊