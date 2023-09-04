煮苦瓜貼士｜降血脂血糖卻嫌苦？網友分享加1物鹹香味甘入口即化

吃苦瓜不只能消暑降火氣，更有降血脂、降血糖的功能，苦瓜炒鹹蛋更是台式小炒店不可或缺的菜色。雖然吃苦瓜有很多好處，但不少人不喜歡苦瓜的苦味，看到苦瓜在桌上筷子都不會去動一下。因此該怎麼把苦瓜炒得好吃，苦惱了不少「煮婦煮夫」。



近日，台灣有一名女網友在Facebook專頁上分享自己炒苦瓜的妙招，他先生以前不敢吃苦瓜，但是在和原PO長期相處的影響下，加上厲害的廚藝，苦瓜已成了他先生超喜歡的料理之一。

怎麼把苦瓜炒得好吃？（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名女網友在Facebook專頁《家常菜》上分享，苦瓜是他非常喜愛的蔬果，但剛結婚時發現她老公不吃苦瓜，經過原PO了解原來是不喜歡也不敢吃苦瓜。她甜蜜的說到：「應該是夫妻相處在一起生活久了，在我的薰陶濡染下而趨於同化吧！『豆豉醬香苦瓜』和『鹹蛋苦瓜』現在已成了老公超喜愛並讚不絕口的指定苦瓜料理。」

該名網友分享讓苦瓜變好吃的秘方，加入「豆豉醬」來調味增加層次與香氣！先把苦瓜籽挖出，切塊備用，接著蔥白、大蒜、辣椒，分別切段、切丁、切片。接著用中小火把苦瓜炒得表面略帶金黃，推至鍋邊下辛香料爆香，再來拌勻、加水沒過食材，加入豆豉醬、醬油、砂糖，最後蓋鍋蓋燜煮收汁。

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多汁的豆豉醬炒白玉苦瓜做法曝光後，吸引許多網友留言「一級棒的美味」、「好棒的苦瓜料理，光看就好想品嚐，夏天首選」、「看起來很美味可口」、「感謝教導」。原PO也形容這道菜的口感「鹹香味美，甘而不苦，入口即化的口感，超級下飯！」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：炒苦瓜別再只會加鹹蛋！內行人加「1食材」美味秒升級，甘而不苦、鹹香下飯】

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