火鍋健康貼士｜打邊爐食住瘦4招！放肉前先飲2碗湯 蝦滑好過牛丸?

打邊爐都可以愈食愈瘦！天氣開始轉涼，又是打邊爐的最佳時間，但吃多了又怕會發胖，近日就有營養師分享打邊爐不但不會肥，還可以越吃越瘦的秘訣，快來看看吧！



打邊爐都可愈食愈瘦 營養師4原則減肥無難度

冬天天氣凍，打邊爐烚下烚下就最適合不過了。但打邊爐多了，令人有變肥的「風險」。想要打邊爐食得健康還愈食愈瘦？台灣營養師趙函穎就分享了4個打邊爐瘦身原則：

湯底是打邊爐美味的關鍵之一（istockphoto）

打邊爐健康原則1：湯底 放肉前多喝2碗湯

湯底是打邊爐美味的關鍵之一，同時也時吃得健康的一大重點！趙函穎營養師指，在選擇湯底時可以多選番茄湯、昆布湯、蔬菜湯等，避免麻辣湯、沙嗲湯等高熱量湯底。同時她更分享大家應先把蔬菜、菇、蜆、豆腐等食材下鍋進食，在下肉前可多喝兩碗湯，這樣就又鮮又可口了。

按圖了解火鍋湯底及進食次序建議︰

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打邊爐健康原則2：醬料 多選蔥、蒜、辣椒

美味的醬料可以令一頓打邊爐錦上添花！但高熱量的醬料也是打邊爐的陷阱之一。趙函穎營養師建議我們要避開如沙茶醬、麻醬、腐乳等高油高鹽的醬料，多選蔥、大蒜、辣椒、芫荽這些原形食物。

打邊爐健康原則3：食材 最多2粒 選蝦滑好過牛丸

一打邊爐時，下配料時配合不同水溫，令火鍋食物更好味。（photo AC）

打邊爐中，材料是最重要的一環，除了人人都知道多菜少肉最健康外，你知道打邊爐的丸類（如牛丸、貢丸、龍蝦丸等）我們應該吃多少嗎？趙函穎營養師指，因為丸類屬加工食品，當中除了含有肉類之外，更有不少調味料和添加劑等令其方便雪藏，因此一餐打邊爐最多吃2粒就好了。另外營養師補充，蝦滑、墨魚滑等，它們的添加劑比牛丸、貢丸等少，故用它們來取代加工丸類就最好不過了。

打邊爐健康原則4：麵食 唔加餐打底最好

（istockphoto）

打邊爐中，不少人都喜歡多加一個烏冬或者即食麵，但如果想健康食住瘦就要忍口了。趙函穎營養師指打邊爐其實是相當豐盛的餐點，食物種類和數量非常豐富，因此大家其實不必要添加額外的碳水化合物，或者是精緻澱粉，故不健議大家「打底」、「加餐」。

資料來源：趙函穎營養師