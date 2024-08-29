蘋果蠟可以吃嗎？蠟塗層會致癌？1招分辨天然或人工蠟＋去蠟5方法

蘋果熱量低、營養價值高，蘋果皮更富含很多植化素，助防癌及預防心血管疾病。不過，坊間流傳蘋果表皮的蠟塗層會令殺蟲劑和殺菌劑殘留，有損健康甚至會致癌，令大眾疑惑是否不應吃蘋果皮。究竟蘋果表皮的蠟質是什麼？是否真的會致癌？



蘋果蠟｜天然果蠟減水分流失 蠟塗層助保質期延長

蘋果本身會分泌出天然果蠟，以減少在生長過程中的水分流失。但是種植過程中，不少果商會噴灑天然殺蟲劑或殺菌劑，而出售前，亦會洗掉黏附在蘋果表面上的泥污以及天然殺蟲劑，因此連帶大部分天然果蠟都會被洗走。撇除外觀因素，為了讓蘋果可以應付長時間運輸，果商會在蘋果上再次噴灑或塗抹薄薄的蠟塗層，避免微細菌入侵和水分流失，延長保質期。

打蠟蘋果可以有效延長保質期，避免微細菌入侵和水分流失。（資料圖片）

蘋果蠟｜蠟塗層分2種 人工果蠟≠工業蠟

蠟塗層一般分為兩種，一種是人工果蠟，另一種是工業蠟。人工果蠟的成分是從昆蟲或植物中提煉出來的蠟質，例如：蟲膠、蜂蠟、棕櫚蠟等等，都屬於美國食品及藥物管理局FDA認可的食用蠟。由於人工果蠟濃度非常高，所以需要先用水稀釋，讓蠟能夠薄而均勻地塗抹在表皮。根據美國一家專門進行Fact Check的網站Snopes的一份報告指出，一般而言，每個水果平均只有一至兩滴人工果蠟，一加侖的果蠟可以為足足一萬磅柑橘進行打蠟。人工果蠟並不存在致癌物質，加上人體無法消化蠟質，因此果蠟可以直接被排出體外。由此可見，人工果蠟對人體並無害。

人工果蠟的成分是從昆蟲或植物中提煉出來的蠟質，蜂蠟是其中一種。（資料圖片）

蘋果蠟｜如何分辨「人工果蠟」與「工業蠟」？

雖然人工果蠟對人體無害，但並非所有塗抹在水果表皮上的蠟塗層都如是，因為如果遇上工業蠟，市民便要小心提防。有果商為了降低成本，會使用工業蠟代替人工果蠟，工業蠟通常內含水銀和鉛等有害物質，攝取過多有機會對人體造成傷害。不過，要分辨人工果蠟和工業蠟並不難，方法：

工業蠟：用紙巾擦拭蘋果表面，若紙巾上印有淡紅色物質，那便是工業蠟。

人工果蠟：用紙巾擦拭表面時，會愈擦愈亮，但是不會印有紅色物質。



蘋果蠟｜如何去除蠟塗層方法

如果不幸買到以工業蠟打蠟的蘋果也不用過於擔心。雖然以清水沖洗無法完全洗走表皮蠟質，但殘留的蠟質並不會滲透進果肉，所以除掉果皮便可以預防吸收有害工業蠟。

至於人工果蠟，雖然不會對人體造成危害或者致癌，但如果還是抱有疑慮，可以選擇不含殺蟲劑的農作物，或者使用以下5個方法處理，便可吃得安心健康的同時，吸收到蘋果表皮的營養。

按下圖片即看蘋果蠟去除方法：

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蘋果蠟去除方法一：用軟刷擦拭蘋果表面，然後用清水洗乾淨

蘋果蠟去除方法二：在清水中加入少量梳打粉，然後將蘋果掺入清水，浸泡15分鐘後用清水沖洗

蘋果蠟去除方法三：先用清水沖洗淨蘋果，再用食鹽來回輕輕搓揉，最後用水清洗

蘋果蠟去除方法四：用10份清水加上1份醋的比例調成醋水清洗

蘋果蠟去除方法五：準備一條專門清洗水果的棉布，透過暖水搓洗的方式清洗乾淨

吃蘋果皮3大好處

整體而言，蘋果皮上的天然果蠟不需要清除就可以直接食用，而且蘋果皮富含很多植化素，包括多酚、楊梅素、綠原酸、槲皮素等，有不少健康益處。

好處一：多酚以及綠原酸具抗氧化作用，助防癌及預防心血管疾病

好處二：楊梅素可以降低血液中的葡萄糖濃度，有助穩定血糖

好處三：槲皮素可以抑制肥大細胞，能保護支氣管、改善氣喘

蘋果皮富含很多植化素，對人體有不少益處。（資料圖片）

（參考資料：Snopes

（參考文章：Characterization of Paraffin-Waxed Apples by Raman Spectroscopy）