Daiso好物｜日網友熱捧8大廚房好物！醃煮保鮮1袋搞掂/神奇伸縮膜

逛「12蚊店」的樂趣，你懂的！林林總總古靈精怪又充滿生活小智慧的商品不乏驚喜之作，而且經常有新品登場。最近日本的Daiso Fans又有甚麼大熱推介？又要來尋寶啦！



Daiso熱賣好物1：矽膠收納袋 攝氏-30至230度都啱用

與一般拉鍊塑膠袋不同，它可以清洗並重複使用，十分環保！由於適用熱溫度為攝氏-30至230度，所以除了用作保存食物，更可變身烹飪袋，在微波爐或焗爐中使用。隨袋更附送鎖桿，湯汁一樣鎖得住，做到醃煮保存一take過。

Daiso熱賣好物2：膠樽壓缩泵

膠樽壓缩泵令大小膠樽都可輕易被壓平，網友評論：「用着感覺很治癒」「孩子們很樂意幫忙」。

Daiso熱賣好物3：一次性製冰袋

一次性製冰袋的優點是比常用的製冰格佔用空間更少，而且更為安全清潔。由於屬一次性，不會因咖啡或調味料等材料而殘留顏色氣味。在社交媒體上爆紅，正因為玩味十足，可自行發揮創意製作出自家口味冰塊。有網友甚至將湯製成冰塊配上蕎麥麵。

Daiso熱賣好物4：醃蛋器 慳位慳醃料

醃蛋器一推出就成為網上熱話賣斷市。這是個醃蛋神物，只需少量調味料即可均勻調味。將烚好的蛋放入容器中，加入喜歡的醃料至內線，把它放在雪櫃約一個小時就可以了！一個可以容納4個雞蛋，不但佔用雪櫃空間小，也能令醃料更有效發揮作用。

Daiso熱賣好物5：微波爐脆片製作架

這是個不需油炸，只用微波爐加熱即可製作薯片或其他蔬菜脆片的商品。將薯仔、南瓜、番薯、甘筍等切片，架到裝置的間隔上，放入微波爐加熱即可。雖然沒有油炸，但一樣能做出酥脆的口感。你甚至可以加點調味，讓蔬菜變得更美味。

Daiso熱賣好物6：矽膠拉伸膜 入得雪櫃微波爐

矽膠拉伸膜可以清洗並重複使用，不僅比傳統保鮮紙更牢固更環保，功能性也同樣超班。它有極強拉伸性，且耐寒也耐熱，可用於雪櫃也可放入微波爐，甚至可以用作開瓶器和防滑墊。最重要的是不同尺寸同價！

Daiso熱賣好物7：壓縮毛巾

一粒又輕又小的東西，只要浸泡在水中，就會鬆開成一條毛巾！最大的一款竟可伸展至 23 x 35 厘米。其中大號和常規款布料比較厚，不易撕裂，相當耐用。小號則要薄一些，強度與濕紙巾相同。

Daiso熱賣好物8：耐熱玻璃盒

.耐熱玻璃盒，有藍色墊圈的更為存氣。售價：110-440日圓（macaroni圖片）

有4種不同大小的耐熱玻璃存氣盒可用於微波爐、焗爐和洗碗機，有藍色墊圈的一款有更高密封性。玻璃材質不會吸收食物異味也非常耐用。由於它兼容性強，烹煮、上桌到保存剩食都可以一氣呵成，十分方便。

參考資料：macaroni