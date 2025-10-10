椰菜仔營養｜3營養素完勝椰菜維他命C高4倍！煮前1動作減營養流失

椰菜營養豐富人人都知，但大大棵的椰菜（高麗菜）和超級迷你的椰菜仔（抱子甘藍），你會怎樣選？原來不是以大取勝，就營養價值而言，細細粒的椰菜仔竟然大勝比它大上數十倍的椰菜。



椰菜仔和椰菜都是捲心菜家族的成員，營養是否愈大愈多？（brussels）

椰菜仔和椰菜都是捲心菜家族的成員，因此它們含有相似的營養成分。維他命C、葉酸和鉀在兩者中都很常見，這些成分不但有助抗癌，更是預防心血管疾病和抗衰老的高手！

按圖看椰菜仔vs椰菜的3大營養素比較：

1. 維他命C 椰菜仔高椰菜4倍

先來看看維他命C ，每100克的椰菜仔含有160毫克維他命C，而椰菜就只含41毫克

功效：維他命C有抗氧化特性，具抗衰老功效，它還參與膠原蛋白的合成，助修護肌膚。

維他命C水果｜美白增免疫力6功效 15種高維他命C水果第1=檸檬6倍

2. 葉酸 椰菜仔高椰菜3倍

每100克的椰菜仔含有240微克葉酸，而椰菜就只含78微克。椰菜仔是椰菜的 3 倍。

功效：葉酸可預防貧血和動脈硬化，也是胎兒和兒童生長發育的必需營養素。

3. 鉀 椰菜仔高椰菜3倍

每100克的椰菜仔含鉀量是610毫克，而椰菜就只含200毫克。椰菜仔含量也是椰菜的3倍。可見椰菜仔營養價值完勝椰菜。

功效：鉀有效預防高血壓和動脈硬化的重要礦物質。

此外，椰菜仔還含有豐富的維他命B、β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。早於1990 年，椰菜仔就在日本國家癌症研究所的「具有抗癌特性的食物」名單中，被列為頂級蔬菜之一。

椰菜仔怎樣烹調好味又保存營養？

椰菜仔和椰菜一樣，生吃時苦味強烈，所以多煮熟食用。不過，煮椰菜仔時，如果將它們切成兩半，會失去風味，營養也較易流失。重點是在底部切開一個口，這樣火更容易通過，用文火把它整個煮至軟身便可，這樣才好吃。

步驟1：把底部有泥的部份切走。

步驟1：把底部有泥的部份切走。

步驟2：在底部切一個深約5厘米的十字開口。

步驟2：在底部切一個深約5厘米的十字開口。

按下圖睇椰菜仔（抱子甘藍）的5大營養價值：