腎結石飲食｜菠菜+蝦米易腎結石？營養師教防結石3招 1情況要小心

腎結石飲食｜有些食物會相沖，經常一起進食的話便會誘發疾病。你會不會都有這樣的擔心？在配搭食材時加陪留神？就像坊間流傳菠菜和高鈣食物，同吃會引起結石，這是什麼原因？危險性有多大？營養師會為大家解開疑團。



菠菜不宜與高鈣食物同吃？（VCG）

腎結石飲食｜菠菜+高鈣食物 引致結石？

傳說菠菜和高鈣食物（如豆製品、黑芝麻、蝦米等）同吃會引起結石的原因，是因為菠菜含豐富草酸，與高鈣食物同食後形成草酸鈣，造成結石。不過「尚營坊」營養師李祉祈直指，這是個謬誤，「菠菜和高鈣食物同吃是不會造成結石的」，惟一個情況需要注意。

菠菜多酚含量最多=番茄近3倍 抗氧化助防癌日醫生教點煮最留營養

腎結石飲食｜草酸鈣不會滯留體內成結石

李祉祈解釋菠菜的草酸與高鈣食物的鈣質的確會在腸道結合形成草酸鈣，但草酸鈣會形成糞石，經由糞便排出，並不會滯留在體內造成結石（草酸鈣結石），草酸鈣結石的主因並不是食物中的草酸與鈣質在消化時結合導致。

腎結石飲食｜草酸鈣結石的真正原因

血液中有過多的鈣，才有可能與草酸結合形成草酸鈣結晶，結晶阻塞在泌尿系統就會導致腎結石、膀胱結石等。腎石預防｜少鹽低蛋白預防腎石6秘訣 多吃4種食品檸檬汁都得？

不過，當我們在日常飲食中鈣質攝取不足，加上攝取過量蛋白質以及鈉質，都會增加鈣質從骨骼分解到血液中，而令血液中的鈣濃度過高。所以，血液中鈣濃度過高的人，才會因血液中的鈣與草酸結合，造成結石風險，而不因進食的高鈣食物。

預防結石三法則

1.每天攝取足夠的鈣質

．50歲以下的成年人每天需攝取1000毫克鈣（1盒脫脂奶有300毫克1磚豆腐）

．50歲或以上的成年人每天需攝取1000-1300毫克鈣。

．豐富鈣質食物：牛奶及奶製品、加鈣豆奶、板豆腐、罐頭連骨沙甸魚等

2.適量進食優質蛋白質

．按照健康飲食金字塔原則進食優質蛋白質。

．優質蛋白質食物：新鮮肉類、雞蛋、海鮮、魚、牛奶及奶製品

3.控制每天攝取的鈉

．根據世衞建議，每天攝取的鈉質在2000毫克以內（即略少於一平茶匙鹽）。

．建議用天然調味料如蒜、薑、檸檬/青檸汁、芫茜等，取代用高鈉質調味料及醬汁如蝦醬、豆豉、雞粉、蠔油等。亦應減少食用加工食物如經醃製的食品、火腿、香腸及即食麵等。

李祉祈指，即使有草酸鈣結石病史的人，也應該適量進食草酸含量高的食物，更建議配搭含鈣質的食物同吃，因為兩者都是身體所需的營養素。

參考資料：Fifty Plus

「尚營坊」營養師李祉祈（受訪者提供）