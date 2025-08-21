排毒方法｜口臭多屁毒素太多7警號　4健康食物要避免竟是隱形殺手

身體內的毒素除了來自環境和飲食，也會經身陳代謝產生。但即使注重飲食健康，經常運動，也可能無可避免地令毒素累積，所以排毒也是個健康課題。古人智慧「病從口入」，為身體排毒也得從食物入手，4大毒物，你一定要知。



即使注重飲食健康，經常運動，也可能無可避免地令毒素累積。（GettyImages）

排毒方法｜體內毒素高７大警號 多屁，口臭、鬱悶

體內為何會累積毒素？身兼營養師、《無敵排毒大全》一書的作者岡清華，以印度古典醫學阿育吠陀（意為生命的科學）為基礎，指出人體是自然的一部分，當身體與自然不調和，體內便會累積毒素，令機能下降，引起疾病。

要知道自己是否毒素太高，可留意以下7大警號：

1. 堅持健康飲食，腸胃一樣欠佳。

2. 慢性疲勞，每天都感精力不足。

3. 無故心情鬱悶。

4. 口腔很黏，舌苔白色。

5. 皮膚狀態欠佳，長粒粒。

6. 多屁，口臭。

7. 大便濕重。

無故心情鬱悶可能是因體內毒素高。（Ephraim Mayrena@Unsplash）

排毒基本步 停止進食4大高毒素食物

身體受毒素污染，即使不停攝取營養，也不能從根本改善問題。所以，首要是排毒，把體內堆積的毒素排出，才能有效改善身心健康。說到排毒，大家可能會即時想到健康補充劑，其實，最有效的排毒方法是從生活和飲食習慣入手。

食物，是身體吸收毒素的重大來源，減少甚至停止攝入毒性高的食物，是排毒的基本步。原來4大毒物，有的竟然是人所共知的健康食品。

4大高毒素食物：

1. 死亡食物

死亡食物指本質已死亡的食物，如加工食品等非自然物質，易殘留於體內。(unsplash)

指的是本質已死亡的食物，如加工食品。經化學加工，也大量使用防腐劑，這些非自然物質，會加重消化系統負擔，易殘留於體內。

還有精製食物，如白砂糖。在精製過程中，礦物質、維生素等全部流失，人體反而要消耗大量維生素和礦物質來消化，導致排毒機能下降。

2. 發酵食品

健康如如乳酪，原來都可以是高毒素殺手。（Sara Cervera @ Unsplash）

發酵食品如乳酪、泡菜、納豆等被認為可改善腸道環境，有益健康。但原來都可能會成為毒物，原因是攝取過量。發酵食物固然有它的好處，但過量進食，反而會令腸內細菌失衡，易出現炎症和便秘等，也是產生毒素的原因。

3. 小麥製品

麵包的危險程度極高！（Ales Krivec @Unsplash）

以麵包為主的小麥製品，也是種高毒素食物！在人類為了追求產量而不斷進行的改造配種下、現代小麥的結構已經完全改變，當中的蛋白質（麩質及胚凝集素等）被攝入後，已被證實對健康有破壞性影響。

4. 有毒天然食物

茄属蔬果（如番茄、薯仔、茄子、甜椒等）是有毒的天然食物。(unsplash)

來自大自然的東西也會含高毒素，要注意含大量凝集素的蔬果。代表有：豆科植物、穀物（特别是全穀物）、茄属蔬果（如番茄、薯仔、茄子、甜椒等）。

研究指凝集素對腸道微生物有不利影響，可導致超重和免疫系統疾病，它存在植物性食材中，很易成隱形禍首。不過浸泡和烹煮可令凝集素含量大大降低至對大多數人安全的水平。

參考資料：本要約チャンネル／食物安全中心／日本健康最前綠