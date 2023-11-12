冬季養生｜羊腩煲/銀耳湯/菊花茶3種體質3種補法　患癌也可這樣補

「立冬」節氣剛過，即將入冬，許多人開始冬令進補，大啖麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等食補藥膳。中醫師提醒，食補要視個人體質，選擇溫補、平補或涼補，常見的羊肉爐、薑母鴨屬於溫補；四神湯、銀耳湯是平補；青草茶、菊花茶則是涼補，不同年齡族群也有不同的藥材選擇。



台北市立聯合醫院中醫部長陳朝宗表示，進補要按照體質，如有服用西藥者，要間隔1到2小時才能進補。虛寒體質的人會怕冷、手腳冰冷、臉色蒼白、精神不振、大便稀溏、白帶多為清澈水狀，食補建議吃羊肉爐、薑母鴨、十全大補湯、麻油雞等，促進血循、祛寒暖身。

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燥熱體質的人怕熱、口乾舌燥、容易嘴破、情緒煩躁、便秘難解、白帶多稠且黃綠色，食補建議喝青草茶、菊花茶、洛神花茶等，可清熱解毒、養陰補陰。

一般體質的人可以平補，食用四神湯、銀耳湯、冰糖蓮子湯等，溫和滋補且四季都適合，如果不敢吃豬肚豬腸等，也可以用排骨或豆類替代。

具中醫師身分的北市聯醫忠孝院區血液腫瘤科主任簡采汝說，長期茹素者體質偏冷，可用燉煮、慢熬等方式烹調改變蔬菜的寒性，並加入薑或薑黃、肉桂、枸杞、黃耆等補氣血食材；蛋白質可從堅果類、豆腐類、牛奶芝士中補充，可用番茄、芹菜、紅棗、醬油、糖、鹽、薑、豆瓣醬、八角、丁香、荳蔻、香椿、月桂葉、椰菜等熬成紅燒湯底。

簡采汝指出，如果正在接受化療標靶治療的癌症病患，需要修復黏膜、增強胃氣，可以補充牛蒡、蓮藕、銀耳、山藥等，佐以西洋參、枸杞等烹調，修補化療或標靶副作用，促進造血；慢性腎病、三高患者，進補要避免濃高湯、沙茶，以清湯低脂的「以清為補」為原則。雖蔬食、癌症、慢性病多有禁忌，但仍要看個別體質的寒熱虛實情況選用食物。

除了食補外，台灣基隆長庚醫院中醫科主任張子瑜說，天氣寒冷一定要多注意頸部、背部保暖，可以使用帽子、圍巾，減少感冒、頭痛的機會，避免在溫差過大的環境下，引發心血管疾病、中風機會。也建議可以多用溫水泡腳，或利用中醫療法「三九貼」等，促進血液循環，增加陽氣。

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