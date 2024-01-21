過期麵粉用途｜最安全洗潔精網民熱推6大用途　洗鍋洗碟洗肉都得

鍋碗瓢盆使用過後，變得油膩，該怎麼洗才會乾淨？



一名網友分享，可以使用過期麵粉清洗，只要加水到麵粉裡並攪開，就能直接沾著洗，像使用洗潔精一樣，而且過期麵粉還能用來清洗蔬果農藥或髒污，用途多多。

過期麵粉用途（按圖看清👇👇👇）

+ 4

一名台灣網友近日在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」發文，透露自己家中麵粉已過期，但不知道該怎麼處理，因此詢問大家「請問各位勤儉節約的媽媽，過期六個月的麵粉，可以如何處理方法呢？」

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「沒有臭噗味都還可以用啦」、「可以做成安全黏土給小孩玩」、「當然是玩捏麵人呀」、「捐給動物醫院，有被黏鼠板黏到的小動物時會大量使用」、「我都是煎魚肉過多的油，用過期麵粉倒兩湯匙量，攪一攪結成塊，再倒入廚餘」。

其中很多人說，可以拿來清洗碗盤，「可以洗碗很乾淨」、「洗很油的鍋碗」、「相當於煮麵的麵湯，洗碗超級棒」、「不管有沒有用麵粉洗碗，水管久久一次要用小蘇打加醋加熱水通一次」、「麵粉是最安全的洗潔精」、「洗油膩的鍋子或碗盤，很好用」。

相關文章圖輯：廚具清潔｜煲蓋鍋底微波爐污漬臭味消失！清潔7大貼士自製通渠水👇👇👇

+ 8

亦有人提及，清洗蔬菜水果很好用，「水加一點麵粉，變成麵粉水。可以洗蔬菜水果、洗油膩的也行⋯很好用」、「拿來洗葡萄、水果」、「洗草莓最有感，洗得很乾淨，草莓又不會受傷。洗豬粉腸，也很有感。都不會油膩膩很討厭」、「洗豬肉，搓一搓，然後洗乾淨，肉腥味減少」、「洗水果最好用，尤其葡萄、草莓，可以吸附表皮上的髒污、農藥等」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鍋子碗盤油膩膩，怎麼清洗才乾淨？家中1神物有效去油，比洗碗精還好用】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」