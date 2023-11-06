焗爐清潔｜專家教正確方法清除陳年污漬　2大法寶除焦黑10秒搞掂

焗爐是家庭廚房中必備的料理電器，然而使用過後的焗爐容易沾上食物的髒污。



對此，台灣林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈在《健康2.0》的影片中分享，正確清潔焗爐的方式與秘訣，只要掌握幾個訣竅，就能輕鬆將焗爐清理乾淨！

焗爐清潔步驟（按圖👇👇👇）

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1. 焗爐內外清理

譚敦慈指出在清理焗爐前，首先必須將可拆除的零件拔下，如底盤或烤網等，而焗爐外層則可塗上清潔劑，利用百潔布與抹布交叉的刷洗與擦拭，內層也可以同樣的方式進行清潔，若是髒污較不嚴重能以抹布擦拭即可。

而譚敦慈提醒，在清潔內層時，需注意，管路的部分只能用擦拭的，並記得等到降溫時再處理。另外，若是焗爐有食物異味，則可抹上檸檬，再以抹布擦乾淨，達到除臭與去油污的效果。

按圖看5大廚房隱藏污糟位及清潔方法👇👇👇

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2. 梳打粉＋白醋去除焦黑污垢

針對底盤焦黑的污垢，譚敦慈表示可使用梳打粉與白醋的組合來清潔乾淨，首先以大量的梳打粉倒在底盤上，並加入少許的水進行簡單的刷洗，使梳打粉形成糊狀並敷在清潔處，這時可倒上白醋，讓梳打粉起泡後靜置10秒，再開始以百潔布刷淨，清洗完後沖水即可除掉髒污。

譚敦慈也表示可依照髒污程度決定靜置時間，若有累積髒污較厚，可能需要敷上一個晚上，若髒污狀況不嚴重，則可即時清理。

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如何預防焗爐髒污與異味？

譚敦慈建議，在使用焗爐之前最好能準備錫紙與烘焙紙，將其鋪墊在烤網上，此做法可以使焗爐的周邊不容易沾上食物的殘渣，並在料理完後馬上以抹布進行擦拭清理，讓後續的清潔變得更輕鬆。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：烤箱裡的陳年油垢怎麼清？專家用2個天然去漬好物，免狂刷就能去除焦黑閃亮如新】