賀年食品｜網友熱議10大必吃開運菜好運自然來！餃子第2、年糕第8

春節將近，不少民眾都期待著在大年夜與家人團聚圍爐，並紛紛開始訂購年菜料理，但看著玲琅滿目的菜單不禁讓人難以抉擇，究竟年菜該怎麼挑？必吃的又有哪些呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「年菜」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的年菜料理排行。

網友熱議10大年菜料理網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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年菜不能缺少它！佛跳牆、水餃掀熱議

觀察近1年網友針對「年菜」相關話題的討論，可以發現「佛跳牆」最受到網友的喜愛。由於豐富的用料，因此在過年時吃佛跳牆，又有著希望未來能夠富貴的寓意。就有網友說道「如果必吃的年菜只能選1道，我投佛跳牆，因為什麼料都有、可以一直滾一直丟新料、從除夕吃到開工」，指出豐富的用料不只可以滿足自己的口腹，也可以像吃火鍋般重複利用湯底，加入自己喜歡的料，讓許多人紛紛認同「佛跳牆必吃的」。

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「餃子」也是被眾多網友認定為不可或缺的年菜之一！這個外型酷似「元寶」的料理，有著招財進寶的美好寓意，因此每逢年節，便會端出香噴噴的水餃，寄予著滿滿的喜氣和祝福。在談到過年怎麼吃餃子時，許多網友紛紛分享自己的吃法，像是「餃子包1元阿，叫做元寶」，若吃到袋硬幣的餃子，便象徵著該人在新的1年中，有可能會有著財源滾滾的好運，表示「餃子好吃又好玩」。

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新的一年想開運？ 吃個豬腳添福壽

在新的一年享用「豬腳」也是許多家庭的習慣之一，俗話說「吃豬腳添福壽、吃腿庫補財庫」，在過年這樣充滿喜氣的日子裡，與家人一同品嚐美味的豬腳，就象徵著未來1年將財政充盈，不僅守住荷包，也讓整個家庭在新的一年中都能繁榮昌盛、財源廣進，好吃又充滿吉利寓意的豬腳，讓網友紛紛表示根本是「開運必吃」。

看了這麼多令人垂涎三尺的料理，你是否也已經對團圓飯的菜色組合有產生了一些靈感呢？不妨馬上行動，選購美味佳餚，一起在農曆過年期間搭配著山珍海味，與最重要的家人們一同迎接新的1年吧！

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