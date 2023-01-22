農曆新年｜新春飲食謹記「4少2多」原則　菜式肥膩應「這樣吃」

農曆新年連假將至，又逢疫情解封，大家在美食當前稍不節制，容易體重增加，造成消化系統疾病上身，來自台灣的聯新國際醫院腸胃肝膽科主治醫生張福銘提醒，年節飲食要節制，秉持「4少」「2多」原則，少油、少鹽、少糖、少酒及多纖維、多活動，避免「向醫生拜年」掃興。



張福銘表示，冬令期間是病毒型腸胃炎好發期，其中以諾羅病毒、輪狀病毒為主，近期門診發現這類病患多出很多，出現上吐、下瀉、全身肌肉痠痛等症狀，年節相聚，為避免傳染風險，建議盡可能避免群聚，勤洗手、注意飲食衛生。如果小朋友一旦患病，常因持續上吐下瀉無法進食，可能造成脫水及精神不濟等狀況，務必盡速就醫。

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此外，新年年菜通常較油膩、熱量較高，飲食「量」尤須節制，例如已預知晚餐會吃得較多，中餐就要減量，在吃的類別方面，盡量挑少肉、多纖維多的食物。他提醒，肝硬化病患，建議避免生食，最好食材煮熟後再食用，肉類要適量，避免身體過度負擔，引發肝昏迷風險，曾有胃潰瘍、十二指腸潰瘍等消化性潰瘍問題，更要特別留意幽門桿菌侵害。

張福銘表示，新年期間，大家應避免攝取太油、甜食、油炸類、刺激性食物，特別是患有膽結石病患，飲食時，千萬不要吃太快、太多、太油，避免膽結石發作，喝酒適量就好，避免過量，引起胃食道逆流、腹瀉、食道裂傷、上消化道出血等腸胃不適，甚至消化道破裂、胰臟發炎，若罹患酒精性肝炎、肝硬化慢性病患者，更要忌口，避免肝功能變差、黃胆、吐血狀況，處理更棘手。

他建議，新年假期透過節制飲食，避免身體過度負擔，切勿一直待在室內久坐不動追劇、打電動、桌遊，鼓勵大家多到戶外踏青走動，促進消化，過個健康、愉快的假期。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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