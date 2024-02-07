頭痛紓緩｜補充維他命D多吃魚可防頭痛？多攝5種營養素有助紓緩

不少民眾常被頭痛纏身，惱人的頭痛是可以透過「營養攝取」來有效預防的。



營養師提醒，營養補充看似簡單，但要能補得精準，補到身體真正的需求，才能有效緩解頭痛症狀，尤其是5種相關營養素，除了要補充外還要注意補充量與攝取來源。

「5種營養素」有助預防頭痛（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師賀菡懿指出，想要靠補充特定營養素來預防頭痛，需要經過專業的檢測和飲食評估，改善效果才會顯著：

1. 維他命B2

維他命B2參與身體許多代謝過程，可以增加粒線體的能量效用。但只想單用維他命B2支持粒線體功能，改善頭痛的話，成功率並不高，畢竟影響粒線體性能的營養素太多，如果民眾想要透過補充維他命B2來緩解頭痛，還是要補充其他營養素，效果才會比較明顯。

2. 檸檬酸鎂

鎂與神經放鬆和肌肉收縮有關，若鎂缺乏會改變神經傳導物質的分泌，進而影響血管收縮導致偏頭痛。而「檸檬酸鎂」則被認為是成本不高，又可同時支持檸檬酸循環的保健食品，通常只要劑量吃夠，就能夠緩解頭痛的效果。但鎂的種類有很多種，適用於不同情境，民眾最好先與醫生進行討論，再依照個人需求適合的類型來服用會更好。

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3. 輔酶Q10

出現粒線體、大腦神經或是心臟等相關症狀時，也會建議補充輔酶Q10。但輔酶Q10的吸收率不高，醫學研究上都建議補100～200mg就好，想要補到有效劑量的成本都頗高，更建議民眾先進行檢測，若確定有缺乏，再補輔酶Q10，這樣比較省錢。

4. Omega-3

Omega-3是抗發炎的好幫手，在一項臨床指引中提到，比起補充Omega-3脂肪酸的保健品，吃高Omega-3飲食的效果更為顯著，有規律吃魚的人，紅血球細胞膜脂肪酸驗出來的Omega-3 index顯示也會比較正常。但也有不少民眾因海鮮過敏無法吃魚，但EPA、DHA等基本上只能透過吃魚來攝取，所以沒辦法吃魚，建議直接補魚油會更好。

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5. 維他命D

現在人生活經常早出晚歸，過著「不見天日」的生活，體內的維他命D濃度也愈來愈低，人體維他命D不足，不僅容易引發免疫疾病、失智、偏頭痛等問題，加上冬季日照偏短，容易引發「季節性抑鬱症」。

但維他命D的具體補充量，需要靠抽血檢驗作為依據，補了之後對身體的生理需求來說是否足夠，也會因個體差異、季節差異有所差別，需要一面補充一面複查，才能確實維持良好的營養狀態。

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