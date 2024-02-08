賀年菜唔啱食大魚大肉已過時？網友熱議過年三寶麥當勞KFC仲有...

過年圍爐聚餐，總是能看到豐富、具有吉祥意涵的菜餚。不過一名網友抱怨，有些長輩煮的年菜很難吃，自己回家還要找其他東西充飢，不如直接買速食爽吃一波，「有人試過嗎？這樣長輩會不會翻臉？」



長輩廚藝不好 年菜難以下嚥

台灣一名網友在PTT發文表示，家裡每次準備的年菜，不外乎都是青菜、海鮮、火鍋，有些長輩廚藝不好，讓食物難以下嚥，所以他根本不想吃年菜，結果深夜晚上肚子餓，只好找泡麵充饑。他直言，「這樣還不如買麥當勞漢堡、薯條、可樂來吃，再搭上必勝客披薩一定超爽的。有人試過嗎？這樣長輩會不會翻臉？」

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話題一出，網友紛紛吐槽，「吃麥當勞、必勝客當年菜有什麼爽的」、「肚子餓沒力氣生氣吧？」、「如果吃便當我也沒差，但是吃這些是故意找碴（故意找人麻煩）吧，一堆炸物想搞誰？」、「這我平常都不想吃了，被噴剛好」、「99%會，剩下1%開明的會答應」、「感覺會，別玩火」、「這已經不是價格問題，重點是菜式長輩吃不慣吧」、「我不是長輩，但我也會覺得這樣很白癡」。

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「傳統年菜根本就是熱量核彈」

不過也有網友分享，「吃自助餐最好，什麼選擇都有」、「有一年幾乎都買外食、壽司、烤肉什麼的，長輩能接受就好」、「家裡過年吃麻辣火鍋超爽」、「準備食材自己弄火鍋吃也不錯」、「我除夕訂美式餐廳，我爸也沒說什麼」、「我絕對答應啊，傳統年菜根本就是熱量核彈」、「我家年夜飯就是火鍋+炸雞」、「自己過想要怎麼爽吃都行」。

而在先前，台灣作家黃大米曾發文指出，自己觀察「麥當勞、肯德基、披薩」就是「過年三寶」，因為在年假期間吃過的人非常多，也有不少人附和「三個全中」、「我家社區的紙類回收堆滿了這3家的紙盒、紙袋」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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