食物保存｜新年年貨、年菜如何保存？營養師教6妙招不怕食物過期

2023農曆過年即將到來，許多民眾開始採買年貨、訂購年菜了，到底年菜該如何保存，才不怕過期、甚至腐敗呢？



台灣花蓮慈濟醫院營養師陳昱升提供6妙招，讓你安心過好年。

年貨採買、年菜保存6妙招（按圖👇👇👇）

+ 9

1. 不要過量採買

避免年貨、年菜發生過期、腐敗，最好的方式就是不要過量採買；若有剩菜的話，建議2天內食用完畢。

2. 留意雪櫃儲存溫度

購買年貨、年菜後，應留意包裝標示，尤其留意雪櫃儲存溫度，根據台灣食品藥物管理署建議，冷藏食品儲藏溫度應在7℃以下，冷凍食品應在-18℃以下。要注意的是，為讓雪櫃各層溫度維持在適當的溫度範圍，應避免塞太多食物在雪櫃。

相關文章：入廚貼士｜台灣農委會5蔬菜防黑秘訣 薯仔宜浸清水鹽水或醋水？👇👇👇

+ 6

3. 減少微生物滋生風險

過年熱門的燒臘食品、醬菜等，最好選擇標示完整，包裝無破損，並於食用前徹底加熱。

烹調新鮮海產或魚貝類時，要考慮減少微生物滋生風險，避免半生不熟；若加熱不完全，可能會引起腸炎弧菌食物中毒，導致腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐、頭痛、發燒、發冷等症狀。

需要解凍再加熱的食物，如果忘記解凍，可當天用「流水解凍法」；但須避免食材直接接觸冷水，一定要使用密封袋或真空袋隔水解凍，避免滋生微生物。

食用食物前應完全復熱，食物中心溫度至少應超過70℃，才能消滅細菌，一般鍋內煮滾食材就可達70℃，或到食品材料行購買可量測食材溫度的料理溫度計。

4. 食物先進先出

放在雪櫃的食物，可依照購買時間放置，以「先進先出」方式擺放食物，早買或保存期限較短的食物應先用，建議可移到雪櫃較外層位置、方便取用，可避免放到過期。

相關文章：食物保存｜防米麵條雜糧發霉要怎樣存放？玻璃罐不鏽鋼容器屬首選👇👇👇

+ 6

5. 小包分食

乾貨可買小包裝，比較容易保存，只要在有效期限內吃完即可；如果是大包裝可以密封罐或夾鏈密封袋封分裝，避免食物反潮變軟。

糖果、瓜子、開心果等零食，應優先選購有完整標示及包裝、能密封的產品，並依照包裝標示保存。

6. 常溫保存應置於陰涼乾燥處

常溫保存的食物，應置於陰涼乾燥處，開封後要使用較密合的夾鏈袋保存；若發現有異味，或是原本乾燥的質地變得濕軟應丟棄，發現食物過期更不能食用。

延伸閲讀：

醫師大推！過年零食必吃「這1種」：防骨鬆、護血管 動物研究證實降脂肪肝

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」