芥菜營養｜長年菜寓長壽護腸胃助抗癌5功效　1招去苦但專家不建議

許多人家中除夕圍爐都會出現長年菜料理，最常出現的就是在排骨湯，一口吃進去，不能咬斷，才能意喻長命百歲、平平安安。營養師表示，長年菜也就是芥菜，吃起來雖然苦，但是植物的天然成分，營養價值極高，還能幫助防癌、保護神經等。



台灣營養師陳宗裕分享「長年菜的秘密」，長年菜又名為芥菜，本身菜很大顆，帶點苦味，來自於硫代葡萄糖苷這個物質，是許多辛辣、苦味植物的天然成分，根據文獻顯示，具有抗癌、保護神經的功效。

芥菜5大功效（按圖看清👇👇👇）

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汆燙泡冷水 減苦味營養也流失

陳宗裕指出，芥菜都會煮成長年菜湯，搭配一點排骨，就是芥菜排骨湯，也可以搭配肉類或海鮮清炒，不過菜本身帶些苦味，有些人不喜歡，只要將芥菜汆燙，泡過冷水，苦味就會降低，不過相對的營養物質也會流失。

陳宗裕強調，芥菜苦味來自於很棒的硫代葡萄糖苷物質，建議民眾不要排斥苦味，過年過節吃大餐吃得膩，可來點芥菜調劑腸胃，清爽無負擔。

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芥菜5大功效

1. 低熱量：芥菜一份100克僅有19大卡熱量，對於逢年過節而言是個很棒的食材。

2. 高纖維：芥菜一份100克富有1.6克纖維質，可以顧好腸胃道健康。

3. 低鉀：芥菜一份100克僅有180毫克鉀，對於腎臟患者而言，單純不喝湯只吃芥菜本體，可以攝取到芥菜營養，又不用擔心過量攝取鉀。

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4. 維他命C：芥菜一份100克有34毫克維他命C，維他命C擁有抗氧化的效果，能夠幫助降低氧化壓力。

5. 鈣：芥菜一份100克有98毫克鈣，是良好的鈣質蔬菜來源之一。

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