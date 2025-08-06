豆漿乳癌｜天天喝豆漿增乳癌風險？中醫解謎2類人忌飲小心3豆製品

豆漿乳癌｜豆漿幾乎是所有中式早餐常見的配搭飲料，因豆漿含有優質的植物性蛋白質，所以不少人以豆漿作為養生飲品。豆漿不但能養顏美容，更有能預防癌症之說。然而，亦有女子天天喝豆漿而患上乳癌，讓人不禁產生疑問，到底豆漿是防癌還是致癌？我們請教了謝嘉雯醫師為我們拆解迷思。



豆漿營養那麼多，為何還會有致癌的說法？（資料圖片）

乳癌成因｜豆漿致癌？還是抗癌？

網上有報道指，女子曾為補充植物雌激素，天天喝豆漿，卻因此患上乳癌。因雌激素會促進細胞增殖和生長。過多的雌激素可能會增加乳腺組織中細胞分裂和增殖，增加患上乳癌的風險。也有研究顯示，大豆食物有機會刺激腫瘤增生，到底孰是孰非？

大豆異黃酮非真正雌激素

註冊中醫師謝嘉雯解釋，乳癌發病有很多因素，飲食僅是其中之一。其他因素如：遺傳、生活方式和環境等，也可能是導致患上乳癌的成因。而大豆中的大豆異黃酮是一種植物化學物質，結構與雌激素相似，但它並不是真正的雌激素，而是屬於「類」雌激素。因為它可以在一定程度上模仿雌激素的作用，但效果比不上真正的雌激素。亦有些研究表明，大豆異黃酮可能有益於與女性激素相關的健康問題，進食大豆和大豆製品可以降低患上乳癌的風險。由於亞洲女性的飲食通常含有更多的大豆成分，而乳癌在亞洲的發病率比歐美國家相對較低，因此這個觀點也得到亞洲國家支持。大眾不應忌諱飲用豆漿或食用大豆以及其製品，反而應選擇如何食得健康。

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大豆異黃酮並非真正雌激素，而是類雌激素。（VCG）

豆漿5大益處

１降膽固醇：豆漿的膽固醇為零、多不飽和脂肪酸食物，有助降低血中總膽固醇的好幫手

２穩定血糖：豆漿的醣較低，且有足夠的蛋白質和膳食纖維，有助血糖穩定。

３保護心血管：豆漿中的大豆異黃酮，可發揮降血脂的功效，進而降低心血管疾病的風險。

４瘦身減重：豆漿熱量低，且富含蛋白質、膳食纖維，在餐前喝豆漿，可以增添飽腹感，避免正餐攝取過量。

５養顏美容：大豆異黃酮有助於延緩女人卵巢老化、刺激皮膚新陳代謝和保持潤澤，其亞硝酸油更可阻止皮膚的黑色素形成。

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3類豆類製品不宜多吃

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1. 高脂肪的豆類製品

謝醫師提醒，一些高脂肪的豆類製品，如油炸豆腐或豆卜，有機會增加飲食中的總脂肪攝取量，過高的脂肪攝取有損身體健康，因此應盡量避免食用過多這類高脂肪豆類製品。

2. 腐乳

在製作過程中使用大量鹽醃製，所以其鈉含量較高。高鈉攝取會增加患上高血壓和心血管疾病的風險，因此不建議經常食用腐乳。

3. 人工豆製品和人工素肉

通常含有較高濃度的異黃酮，雖然異黃酮對身體有益，但亦不宜攝取過量。因此，在食用黃豆補充劑或人工素肉時，應注意劑量或分量。

只要飲用適量的豆漿，仍可有助美容養顏。謝醫師就推介了一款無糖美顏豆漿，只需用豆漿機製作，簡單快捷！

無糖美顏豆漿食譜

無糖美顏豆漿（資料圖片）

材料：

黃豆20克

黑豆10克

去核紅棗15克

水1200毫升

做法：以上材料連清水1200毫升，一併放進豆漿機，完成後隔渣便可飲用。

功效：

黑豆：含豐富的花青素，具有強效的抗氧化的功效，它能夠延緩衰老並降低因自由基反應引起的身體炎症反應。此外，黑豆也富含葉酸，對於細胞分裂和DNA合成至關重要，有助肌肉細胞的生長和修復。

紅棗：能補中益氣、養血安神，亦能為豆漿增加天然甜味。

不宜飲用豆漿2類人

1. 脾胃較弱人士：大豆中的膳食纖維和碳水化合物對他們較難消化，容易產生脹氣或腸胃不適。

2. 甲狀腺患者：大豆製品中的異黃酮化合物可能會影響甲狀腺功能，甲狀腺功能低下的患者，建議每天不要攝取超過50克的大豆蛋白，並避免過量食用高濃度的大豆製品，如大豆蛋白粉，因這些產品通常含有更高濃度的異黃酮化合物。

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