食物營養｜認清失智症早期徵兆 研究：士多啤梨可預防認知障礙

士多啤梨因其美味可口，又含豐富營養，深受不少人士的喜愛，近日，更有外國研究指出，原來食用士多啤梨能降低罹患失智症的風險。對士多啤梨愛好者而言，日後又多了一個理由去進食士多啤梨了。



這項研究由美國辛辛那提大學的研究團隊發表。研究團隊招募了30名患有輕度認知障礙，年齡介乎於 50 至 65 歲的肥胖人士，在為期12週的研究中，他們每天的早上都會獲配給一包漿果補充粉劑（有一半人會獲派不含特別效果的安慰劑），而除此之外的所有漿果類食物都禁止食用。

結果發現，每天進食士多啤梨粉劑的組別，在單字表學習測驗中表現較好且抑鬱症狀亦有顯著減輕。

參與研究、加州大學醫學院精神病學和行為神經科學系榮譽教授羅伯特(Robert Krikorian) 表示，「士多啤梨和藍莓都含有稱為花青素的抗氧化劑，這與多種漿果健康益處有關，例如增強新陳代謝和認知能力......流行病學數據表明，經常食用草莓或藍莓的人隨著年齡的增長認知能力下降的速度會較慢」。

他又指，「人到中年行動能力開始下降，而腹部脂肪過多（如胰島素抗阻和肥胖）往往會增加身體發炎的機會，其中包括大腦中的炎症」，就研究結果而言，士多啤梨或有助於減少體內的發炎反應。

士多啤梨６大營養功效

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士多啤梨是一種營養豐富的水果，它們含有多種維生素、礦物質和抗氧化劑，對健康有多種益處。以下是士多啤梨的營養價值和功效：

1. 維生素C：士多啤梨是維生素C的良好來源，維生素C有助於增強免疫系統，促進傷口癒合，並有抗氧化作用，有助於對抗自由基的損害。



2. 纖維：士多啤梨富含膳食纖維，有助於促進消化系統的健康，預防便秘，並有助於控制血糖和膽固醇水平。



3. 抗氧化劑：士多啤梨含有多種抗氧化劑，如類黃酮、花青素和維生素C，這些化合物有助於對抗細胞損傷和炎症，保護身體免受慢性疾病的侵害。



4. 膽固醇和心血管健康：士多啤梨是低脂肪、低熱量的水果，並且不含膽固醇。它們含有類黃酮和抗氧化劑，這些化合物有助於降低心臟病風險，促進心血管健康，並降低壞膽固醇水平。



5. 抗發炎性作用：士多啤梨中的抗氧化劑和類黃酮具有抗發炎的特性，對於緩解炎症引起的疼痛和不適有一定的幫助。



6. 血糖控制：士多啤梨的纖維含量高，並且含有一種稱為糖皮質的天然化合物，這些特性有助於穩定血糖水平，對於糖尿病管理和預防有益。



此外，士多啤梨亦是一種低卡路里的食物，適合作為減肥計劃中的健康零食。

同場加映：認清認知障礙症早期徵兆（按圖睇清）

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認知障礙症通常會逐漸惡化。症狀因人而異，可能包括：

1.記憶力下降而干擾日常活動，導致忘記新接收的資訊和/或重複問問題。



2.規劃或解決問題的能力降低。



3.難以執行熟悉的日常事務，例如駕駛上班。



4.對時間、日期或地點有困惑。



5.視覺空間功能受損，例如難以分辨距離或顏色對比度。



6.說話、寫作和閱讀有困難。



7.遺忘東西而無法追溯發現東西遺失前的事。



8.推理和判斷力減低。



9.性格和行為的改變，例如變得不信任他人。



10.逃避例如參與興趣活動、工作或社交活動等的社會接觸。



▼ 每日飲茶就可以預防腦退化？飲邊種茶才有效？飲幾多至夠？（按圖 👇👇👇） ：