洋蔥營養｜防便秘護心血管洋蔥6大好處　每周吃2次助抗大腸癌？

洋蔥被封為「蔬菜皇后」，是不少菜色中不可或缺的食材之一，富含許多營養價值高，營養師盤點洋蔥6大好處，每周吃2次洋蔥，能顯著降低大腸癌的發生率。



台灣營養基金會董事吳映蓉在Facebook專頁發文表示，洋蔥含有豐富的纖維和植化素，多吃可幫助身體遠離各種疾病，並在文中盤點洋蔥驚人6功效：

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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1. 降血糖

洋蔥中的有機硫化物APDS能使身體胰島素的濃度增加，幫助血糖的利用，因此會有降低血糖的功能。此外，洋蔥中含有的鉻也是胰島素發揮作用時不可缺乏的元素。

2. 保健骨骼

洋蔥中的胜肽鍵GPCS，能夠抑制噬骨細胞的活性，並刺激成骨細胞的活性，能抑制骨質的流失。

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3. 抗癌

洋蔥中的檞皮素及山奈酚抗，兩種植物化覺物質一起作用具有協同效果，「有研究發現若每周吃兩次洋蔥能顯著降低大腸癌的發生率，常吃洋蔥對其他的癌症也有預防效果。」

4. 維持心血管健康

洋蔥中所含的類黃酮素如檞皮素及山奈酚等，都是很好的抗氧化劑，能清除血管的自由基，保持血管的彈性。

5. 緩解過敏

洋蔥中的木犀草素及檞皮素，能抑制引起過敏反應的組織胺分泌。

6. 改善便秘

洋蔥中含有特殊的寡醣，能讓腸道中的好菌大量繁殖，刺激腸胃蠕動，改善便秘症狀。

怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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許多民眾切洋蔥時最怕眼睛被熏到流淚，台灣農糧署分享五招切洋蔥不流淚的方式，包括「冷藏10分鐘、根部最後切、泡水十分鐘、用抽油煙機、戴蛙鏡或是護目鏡」。

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