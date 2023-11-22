洋蔥保存｜網袋裝會爛 放雪櫃長綠芽　網友1招洋蔥保存法久放不爛

吃洋蔥不只能增強免疫力，還能加強心血管健康。無論是切絲之後淋上和風醬生食，還是把洋蔥拿去炒蛋、煮湯增添鮮甜風味都很適合。



不過，洋蔥該怎麼保存才不容易長綠芽？又或者是發黑爛頭呢？厲害的廚藝達人教1招，讓洋蔥能久放不壞，比放通風處還有用。

怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook「家常菜」上分享，他以前都是用網袋裝有的會爛掉，直接冰雪櫃又會出綠芽。於是他把洋蔥的皮給剝了、包上保鮮膜、再冰雪櫃，3步驟操作下來，發現洋蔥可以放超久不爛。方法一出後不少網友留言，「謝謝分享」、「學起來，感恩」、「我也這樣處理洋蔥的」、「原來要剝外皮」、「我也是這樣用耶，真的可以放很久」。

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也有網友分享自己的洋蔥保存妙招，「我之前買一袋放在地上，到最後幾顆都會爛掉，後來買的都連網袋ㄧ起掛在通風處，就都沒有這個問題了！」、「剝皮後放保鮮盒冷藏就可以了」、「我用了一半用保鮮膜保住，兩週了還是跟剛切一樣，真的很神奇」、「我都切成方便料理的形狀分袋冷凍」。

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洋蔥發芽可以吃嗎？

常見的辛香料：洋蔥、薑、大蒜發芽後還能吃嗎？台灣農糧署曾在Facebook發文說明，以上三者發芽後還是可以吃的；至於番薯、芋頭、薯仔這些低GI值的根莖類食物，前兩者發芽仍可食用，不過薯仔發芽可是千萬不能吃的。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別再只會放通風處！洋蔥怎麼保存才不會發黑、長綠芽？廚藝達人教1招久放不爛】