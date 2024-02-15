蒜頭口氣｜抗菌降血壓8功效　1護胃食物減99%蒜臭！6食物口臭剋星

蒜頭口氣｜「你好大口氣！」在廣東話裡，這句話可有兩種意思。不過，如果對方是在你吃完蒜頭之後說，就很可能你真的有口氣！用蒜頭炒菜，雖然香氣四溢，但吃完又有口氣，到底怎麼辦？最近有一研究發現，有1種食物可以完美化解這場口氣災難。



蒜頭的臭味來源？

蒜頭造成的口臭與一般口臭有所不同。一般口臭是因口腔內的食物殘渣被細菌分解，從而產生「臭氣」，屬口腔不衛生的情況。而蒜頭則含有一種蒜胺酸的成分。這種蒜胺酸會在蒜頭被切或磨成泥時，被蒜頭中的酵素影響，轉換為蒜素。蒜素進到人體後，會變成烯丙基甲基硫醚，就是蒜頭異味的來源。這個臭味並不會在口內產生，而是當蒜頭進到腸胃、肝臟後，轉換為烯丙基甲基硫醚，再從肺部排出。

吃完蒜頭雖然令口腔有難聞的氣味，但卻有很大益處。（資料圖片）

蒜頭的8大功效

雖然吃蒜頭會讓人口臭，但別少看這種異味。烯丙基甲基硫醚具有抗菌、抗真菌、消炎、抗氧化、抗血栓、降血壓、維持脂蛋白平衡和防治動脈硬化等8大功效。美國營養師協會更建議，成年人每日攝取600至900毫克蒜頭（約1瓣），配合均衡飲食，可達至預防疾病。

對抗蒜頭引致的口氣 1種食物就夠

雖然蒜頭有益，但吃完之後的口氣還是很難接受，怎麼辦？俄亥俄州立大學的研究團隊在國際學術期刊《Molecules》中提出，原味乳酪幾乎可以阻止蒜頭所激發的所有揮發性化合物散發到空氣中。乳酪中的水、脂肪、蛋白質3種成分，有效減少99%蒜頭的氣味。

由水、脂肪、蛋白質3種成分結合成的乳酪，可減少99％生大蒜揮發出來的化合物，產生抑制效果。（資料圖片）

除蒜頭、洋蔥口氣6種食物

除了蒜頭的異味外，洋蔥也是一種吃完會有口氣的食物。以下6款食物，除了能去除蒜頭的氣味外，還可以清除洋蔥的氣味。

1. 薄荷、生菜

薄荷、生菜中的酚類化合物，與蒜頭一起食用，或者食用蒜頭過後立刻吃，可減輕導致蒜臭味的硫化合物影響。

2. 蘋果

蘋果的果肉富含多酚氧化酵素，是蒜頭味的天然除臭劑。

3. 檸檬汁／檸檬水

檸檬的酸性可中和生蒜經碾碎後產生的酵素，以及洋蔥的氣味。

4. 綠茶

吃完飯後，可喝一杯綠茶。綠茶中的兒茶素其殺菌效果與漱口水相若，可有效改善口臭。

5. 牛奶

吃蒜頭和洋蔥時，喝一杯牛奶可降低口中硫化合物味道的濃度。

6. 蘋果醋

蘋果醋含有果膠，可幫助好菌生長。加1-2湯匙的蘋果醋混進水裡，在吃蒜頭或洋蔥後喝，能改善口臭問題，且幫助消化。

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減少用量、避免壓碎

另外，除了食用可對抗口氣的食物外，處理蒜頭時應盡量避免壓碎蒜頭，因蒜頭的蒜素會在蒜頭被切或磨成泥時揮發出來。也可考慮減少蒜頭用量，可每次只用1-2瓣，並在烹調時，用油煎至淺褐色後取出，只利用帶蒜香的油提升食物香味。

參考內容：Molecules - Effect of Yogurt and Its Components on the Deodorization of Raw and Fried Garlic Volatiles／元氣網 - 蒜頭造成的口中異味怎麼去除？研究發現化解方式其實非常簡單／美國營養師協會