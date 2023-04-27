大蒜冷知識｜青蒜蒜薹蒜頭各自適合烹調方法　這種啱搭配肉類拌炒

大蒜是不少料理當中的靈魂角色，例如蒜末爆香、蒜油拌炒意大利麵，相當常見，用途很廣且有益身體健康。



台灣農糧署於Facebook粉專發文分享「1張圖搞懂大蒜」，指出青蒜、蒜薹、蒜頭的知識與各自適合的烹調授法，例如炒菜煮湯、與肉類拌炒及爆香、煮湯，替民眾解惑。

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

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1. 青蒜（蒜苗）：大蒜在莖葉柔軟時稱為青蒜，在未抽薹前採收，上部扁平、下部呈圓筒狀，口感軟嫩，適合炒菜、煮湯或搭配生食。

2. 蒜薹（又稱蒜苔、蒜仔花）：大蒜花梗，當青蒜繼續生長，中央會開始伸長、長出花莖，於花苞未開時採收，稱為蒜薹。香氣濃郁、脆嫩辛辣，適合搭配肉類拌炒。

3. 蒜頭：大蒜鱗莖，隨著養分逐漸輸往地下的蒜球，地上的蒜葉葉尖逐漸枯黃，蒜球膨大後採收（濕蒜），經曝曬乾燥延長保存（乾蒜），可供應至11月，適合爆香、煮湯等。

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台灣農糧署補充，大蒜也分軟硬！大蒜種類依莖葉挺直程度，可分為硬骨蒜、軟骨蒜，前者主要供採收蒜頭用，常見如和美蒜、大片黑等品種；後者主要作為青蒜、蒜薹用，常見如花蒜、北蒜等品種，不同種類的大蒜，用途大不同！

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另外，台灣農委會提醒，食用大蒜可刺激胃液分泌促進食慾，但若食用過量生蒜，可能會對胃及腸黏膜帶來負擔，使胃壁及腸子疼痛，建議每天最好不要食用超過10公克的生蒜，小瓣蒜約2-4粒、大瓣蒜約2粒。

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