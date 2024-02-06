燕窩功效｜養顏滋陰5大功效多吃增患乳癌？中醫推1款糖水媲美燕窩

燕窩一直被認為具有養顏美容、抗衰老的功效，深受女士喜愛，賀年名貴禮品中，亦不乏燕窩的踪影。不過，坊間亦有指燕窩吃得多，增患乳癌的風險，補品隨時變成損害健康的毒物。到底孰是孰非？這次請教了註冊中醫師謝嘉雯，為大家解構迷思。



燕窩是什麼？

很多人誤會，吃燕窩就等於吃燕子口水，也以為屋企附近的燕子築了巢，就能製成燕窩，其實只有金絲燕的巢能製成燕窩。牠們口腔分泌的膠質幼絲經海風吹過後，便會形成半透明帶淺黃色的營養物質，融合羽絨、植物纖維、昆蟲果實等，就是我們市面上見到的半月形燕窩了。

不少人以為就燕窩是燕子的口水（圖片來源：Pixabay）

燕窩功效 養陰潤燥補中益氣

燕窩一直被視為營養價值高、對女性非常有益的保養食品。中醫認為燕窩味甘、性平，能養陰潤燥，益氣補中，化痰止咳。另外，燕窩含有唾液酸、表皮生長因子及集落刺激因子三種有助滋補強身、促進新陳代謝的營養物質。

燕窩5大益處：

養陰潤燥：調理陰虛導致的臟腑燥熱，保持氣色紅潤、皮膚不乾燥。

補中益氣：調養脾胃，促進腸胃消化及吸收。

化痰止咳：滋潤補益，可緩解咳嗽痰多的症狀。

養顏美容：燕窩中的蛋白質能保護皮膚、促進皮膚代謝、改善皺紋，且抗老化。

促進新陳代謝：水溶性蛋白質能調節生理機能，促進新陳代謝。

燕窩（資料圖片）

燕窩影響女性荷爾蒙分泌？

燕窩雖然含豐富蛋白質，能促進人體生長和增強抵抗力，但亦有指燕窩有促進細胞分裂的荷爾蒙和表皮生長因子，會影響女性荷爾蒙的分泌，增加女性罹患乳癌的風險。請教註冊中醫師謝嘉雯，她指出，癌細胞的生長受多種因素影響，如：基因突變、環境因素、免疫系統等，目前沒有充分的科學證據表明燕窩會直接促進癌細胞的生長。

不過，謝嘉雯醫師也提醒，坊間即食燕窩產品通常在製作過程中會添加糖或其他甜味劑，以增加口感和風味。因此，即食燕窩的含糖量較高，糖尿病或需要控制血糖的人士不宜多吃。

燕窩代替品

想養顏養生，除了燕窩外，謝嘉雯醫師建議大眾可以食用有平民燕窩之稱的雪耳，並推介了一款蘋果雪耳紅棗糖水，同樣能做到養顏養生的功效。

蘋果雪耳紅棗糖水（2人份）：

蘋果雪耳紅棗糖水示意圖（資料圖片）

材料：

雪耳2個、去核紅棗10-15粒、蘋果1-2個、乾百合10克、冰糖適量、水1.5升

製作：

1. 雪耳浸軟後洗淨、去蒂，然後撕成小塊

2. 蘋果削皮去芯

3. 水滾後，將以上材料放入煲內以大火煲滾，然轉小火煲45分鐘便可。

注意：

因雪耳在浸泡過程中容易受細菌污染，從而產生毒素。因此，浸泡雪耳切勿超過2小時。食用了受到污染的雪耳，可能會引起中毒反應，如腹痛、嘔吐等。嚴重情況更可能會導致肝功能異常，甚至危及生命。

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