血糖低｜突然頭暈手震血糖低6隱患中風心臟病　醫生推多吃2類食物

血糖高，容易演變成糖尿病，但原來血糖低同樣令人擔憂。有沒有試過走幾步路突然感到一陣頭暈，然後身體開始冒冷汗？這很有可能是血糖過低的徵兆。血糖經常過低的人，第一個反應便是「要吃甜」，攝取足夠的糖分身體才漸漸恢復。到底什麼人容易患上低血糖？頻繁發生低血糖又有沒有隱患？



一年幾次低血糖發作屬正常？

有朋友，生活習慣正常，沒有三高，不煙不酒，但一年總有幾次血糖過低，在街上會突然感到一陣暈眩兼手軟腳軟，需要即時狂吃一排朱古力、糖、或汽水之後，身體才慢慢恢復正常。他以為偶一為之，不以為然，但原來這情況並不尋常，若不理會，有可能引發其他疾病。

什麼是低血糖？

根據香港糖尿聯會，一般成年人空腹時的血糖指數介符4-6mmol/L之間，當低於4mmol/L時，便屬於低血糖。低血糖患者會有不同程度的徵狀，輕微情況下，患者會頭暈、冒汗、手震、饑餓、心跳加速、虛弱及無法集中等；嚴重者更可能會增加死亡的風險，例如：昏迷、嚴重抽搐及相關併發症。

低血糖常見症狀是出現頭暈、心跳加速及手震。（GettyImages）

低血糖6大成因

家庭醫生莫昆洋指，一般而言，正常人很少會出現血糖低。通常是本身有糖尿病，患者才會出現血糖過低的情況。不過，正常人也有可能是因為長期禁食、腸胃吸收出現問題，或服食會降低血糖的藥物，而引致血糖過低。又或經常食無定時、定量，進食的食物太少碳水化合物等亦有影響。

低血糖6大隱患

如長期出現低血糖的症狀，建議應該立刻去做身體檢查，因低血糖可能是糖尿病的徵兆。糖尿病是一個嚴重的疾病，它會引致血管提早退化，腎病，中風，心臟病，失明和男士不舉等問題。

低血糖症狀哪些食物有幫助？

一般情況下，一旦出現低血糖症狀，應急的做法是馬上補充糖分，如吃糖。莫醫生補充，患者即使只出現過一次低血糖的徵狀，都應及早求醫，找出病因，預防勝於治療。另外，莫醫生又指，有研究顯示足夠的維他命C也有助控制血糖。而除了糖尿病患者外，一般人也應注意血糖攝取是否足夠，適量補充糖分，保持血糖穩定。

低血糖患者要立即補充15公克的碳水化合物，如方糖3-4顆。

低血糖避免吃

不過，並非所有含糖分的食物也可用作低血糖的緊急處理，含糖分的高脂肪的食物，如朱古力、蛋糕和雪糕會使血糖上升的速度延緩，拖慢身體恢復。

可補充碳水化合物的食物：

碳水化合物進入血液後，會被身體轉化為葡萄糖，從而令血糖的上升。

1. 糖

2. 方包

3. 蜂蜜

4. 含糖汽水

5. 果汁

6. 低脂／脫脂牛奶

+ 1

含維他命C食物：

1. 柑橘類

2. 草莓

3. 木瓜

4. 彩椒

5. 花椰菜

參考內容：香港糖尿聯會