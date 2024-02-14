醋飯營養｜促消化降血糖、助體重管理！過量吃醋可能帶來5大壞處

台灣近日因網紅直播事件，讓「醋飯」討論度意外很高，你也愛吃醋飯嗎？吃醋飯好處是什麼？



香港、台灣、日本都是米食地區，醋飯更是日本料理的靈魂，而研究發現，醋飯對於降血糖、體重管理有潛在的健康好處。

過量吃醋可能帶來5大壞處（按圖👇👇👇）

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吃醋飯有好處！研究：促消化、降血糖、體重管理

白飯加入醋、糖和鹽巴調製而成的「醋飯」，是日本料理的靈魂，無論是製作握壽司、散壽司還是海鮮丼飯，酸甜滋味的醋飯讓菜餚更加開胃！台灣瀚仕診所醫師歐瀚文表示，研究指出，醋飯被認為具有以下潛在的健康好處：

1. 促進消化：醋的酸性可能有助於促進消化，幫助身體更有效吸收營養。

2. 控制血糖：一些研究發現，醋可能有助於降低飯後血糖數值，對於糖尿病管理可能有一定幫助。

3. 體重管理：有研究指出，食用醋可能對體重管理有一些影響，但效果因人而異。

醋飯的歷史（按圖👇👇👇）

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過量吃醋可能帶來5大壞處

歐瀚文說，醋飯的健康影響因個體差異而異，適度食用才是關鍵，若過量食用或是特殊狀況下，可能對健康產生以下壞處：

1. 胃部不適

過量食用醋可能導致胃部不適，引起灼熱感、胃潰瘍或其他胃部問題。

2. 牙齒健康

醋的酸性可能損害牙齒琺瑯質，導致牙齒敏感或蛀牙。

3. 低血糖人群注意

對於有低血糖問題的人來說，過量攝取醋可能增加低血糖的風險。

4. 醋中的鉛

某些醋可能含有鉛，長期食用可能對健康造成危害，選擇良好高品質的醋很重要。

5. 藥物相互作用

醋可能與某些藥物發生相互作用，建議用藥要間隔一段時間。

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白醋黑醋哪個好？小心「鈉含量」傷身

提到「醋」，大家一定都會想到白醋和烏醋（又稱黑醋），你吃火鍋、水餃，都沾白醋還是烏醋？不少人偏愛烏醋，因為風味濃厚，酸度也比較低。那麼白醋、烏醋吃哪個比較健康？

白醋：原料單純，熱量、鈉含量較低

台灣高齡醫學翔展診所院長傅裕翔說明，白醋是單純以糯米釀造而成，酸度較高，每100克熱量約16. 6大卡、鈉含量81. 4毫克，適合醃漬、湯品、沾醬、肉類料理。白醋又稱糯米醋，因原料單純天然，熱量、鈉含量都比烏醋低，是比較健康的選擇。

黑醋：鈉含量超高，三高、腎病者別吃

而烏醋釀成方式是以糯米為基礎，加入洋蔥、芹菜、大蒜、紅蘿蔔等蔬果，再加上辛香料、鹽、糖等調味料釀造，酸度較低，每100克熱量約35. 9大卡、鈉含量1571毫克，適合燉煮、湯品、沾醬。

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傅裕翔提醒，烏醋的熱量較高，最可怕的是「鈉含量」超級高，吃多會造成身體負擔，三高族群、腎臟病患者還是吃白醋比較好。

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