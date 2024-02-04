糖尿病｜血糖不穩或導致胃輕癱！醫推6食物控血糖兼促進腸胃蠕動

經常胃痛不舒服？小心是高血糖引起！



醫師表示，糖尿病患者要注意，血糖不穩可能導致「胃輕癱」，也就是胃部蠕動減弱，導致食物停留在胃中過久，造成胃部不適、脹氣、噁心等症狀。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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胰島素阻抗會影響胃部蠕動

台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志指出，之前曾收治一名糖尿病患者，長期有血糖控制不佳等問題，後來更出現胃輕癱，常常胃痛、嘔吐來診所吊點滴，有時甚至嚴重到3天就要來一次診所拿藥。

糖尿病患者由於胰島素阻抗性增加，導致血糖不易受到控制。長期高血糖，可能會造成控制胃部肌肉的迷走神經損害，影響胃蠕動協調性，進而導致食物在胃內停留的時間過長，甚至是造成噁心想吐。

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控制血糖要選擇低GI＋低GL食物

鄭泓志補充，後來也仔細詢問患者，發現患者平時都盡量維持低GI飲食習慣，但不知為何血糖控制還是不甚理想，其實對於糖尿病的人來說，低GI不完全等於好的血糖管控，更重要的是GL值。

GI值是指食物中碳水化合物對血糖的影響程度，而GL值是指食物中的碳水化合物含量。GI值愈高，表示食物會讓血糖升得愈快；GL值愈高，表示食物中含有愈多的碳水化合物。

GL值能更全面評估食物中碳水化合物含量，以及這些碳水化合物對血糖的實際影響程度。鄭泓志解釋，如果食物GI值很高，但GL值很低（如西瓜、稀飯），表示這些碳水化合物容易使血糖迅速升高，但整體的碳水化合物量並不多，因此對血糖的總體影響可能相對較小。

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6類食物控血糖

相反，如果食物GI值很低，但GL值很高（如魚蛋、全麥餅乾），表示這些食物雖然碳水化合物影響速度較慢，但總量卻較大，可能對血糖產生較大影響。建議要做好控醣，可選擇GI值、GL值都比較低的食物，如：全穀類、豆類、堅果、種子、蔬菜、水果等。

這些食物通常含有較多纖維、蛋白質、健康油脂，可以減緩血糖上升速度，也可以增加飽足感、消化速度，而且所含有的糖分也相對低，對於糖尿病患者來說更好控制血糖，鄭泓志補充，纖維也可以促進腸胃蠕動，進而能改善胃輕癱。

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