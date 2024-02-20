減壓飲食丨紓緩緊張2類食物　1款飲品抗炎抗氧化1小時壓力即減半

在假期最後，當我們準備迎接上班時，很多人可能感到內心的緊張，腎上腺素迅速升高，因為即將面對工作壓力。



然而，在正式開始工作之前，若能夠保持放鬆的心態，不僅能讓心情更加愉快，效率也會更高。

2種能夠幫助放鬆壓力的食材（按圖）

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一、來杯無糖紅茶

儘管紅茶與咖啡一樣含有咖啡因，但紅茶是全發酵茶，其咖啡因含量僅為咖啡的一半。以相同容量的中杯而言，紅茶中的咖啡因只有108毫克，而中杯美式咖啡則含有200毫克。

此外，紅茶富含多酚、生物類黃酮等營養素，能夠幫助鎮靜神經、具有抗氧化和抗發炎的效果。喝上一杯紅茶後，一小時內就能夠降低體內一半的壓力荷爾蒙濃度。

二、多攝取含鎂的食物

鎂是一種容易在身體中缺乏的營養素，對神經傳導、肌肉控制、血管健康、內分泌功能等均有重要作用，與鈣質和鐵質一樣，是人體每天需要的礦物質之一。

鎂的不足可能導致慢性發炎，進而造成身體的壓力增加，同時也會使神經變得緊繃敏感，引起頭痛和難以入眠等問題。然而，透過多食用深綠色蔬菜、五穀雜糧和堅果，就能夠獲得足夠的鎂。在壓力大的時候，建議以綜合堅果作為零食，替代含糖飲料和甜點。

常見紓壓營養素、飲食建議（按圖看清👇👇👇）

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此外，需要減少攝取含糖食物。雖然在壓力大的時候，很容易想到吃糖來緩解壓力，但糖分同樣會刺激大腦分泌快樂激素多巴胺。長期食用糖分可能造成上癮，需要不斷增加糖分攝取量才能獲得更大的愉悅感，最終可能陷入更大的憂鬱情緒。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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