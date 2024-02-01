堅果營養｜6種堅果1原因吃太多發炎生痱滋？開心果/杏仁都有份
吃堅果是補充優質油脂的好方法，但有些堅果吃太多可能是身體發炎的隱形兇手！台灣減重醫師蕭捷健表示，堅果屬於燥熱的性質，食用過多容易火氣大、口破口瘡。
台灣減重醫師蕭捷健日前Facebook舉例，杏仁的Omega-6和Omega-3比例高達2010：1，幾乎不含omega-3，吃太多不僅對身體沒幫助，還會讓身體「著火」。
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為什麼吃太多堅果會火氣大？蕭捷健說明，Omega-6和Omega-3脂肪酸，在體內要保持平衡，目前建議的黃金比例是4：1。不過，現代人的外食太多，大部分的人攝取Omega-6和Omega-3 的比例都落在16：1，甚至是32：1.
- Omega-6：能促進免疫反應，促進花生四烯酸的分泌，把身體的細菌清除掉。但是如果Omega-6太多，就會開啟身體的警報系統，引發慢性發炎。
- Omega-3：幫助調節發炎反應，深海魚和海藻，都含有不少Omega-3。
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蕭捷健針對堅果的油脂比例，分別列出吃太多會造成身體發炎的堅果、健康的堅果，以及可以抗發炎的堅果：
吃太多會發炎的堅果
- 杏仁：（Omega-6：Omega-3比例 = 2010：1）
- 腰果：（Omega-6：Omega-3比例 = 125：1）
- 南瓜籽：（Omega-6：Omega-3比例 = 114：1）
- 胡桃：（Omega-6：Omega-3比例 = 90：1）
- 開心果：（Omega-6：Omega-3比例 = 52：1）
- 芝麻：（Omega-6：Omega-3比例 = 57：1）
健康的堅果
- 夏威夷果：（Omega-6：Omega-3比例 = 6：1）
- 核桃：（Omega-6：Omega-3比例 = 4：1）
- 扁豆：（Omega-6：Omega-3比例 = 4：1
堅果4大好處（按圖看清👇👇👇）
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能抗發炎的堅果
- 亞麻籽：（Omega-6：Omega-3比例 = 1：4）
- 奇亞籽：（Omega-6：Omega-3比例 = 1：3）
蕭捷健提醒，除了關注油脂的比例，別忽略堅果還有其他營養價值，富含纖維、礦物質，都是身體需要的好東西。
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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」
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