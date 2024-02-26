魚解凍｜加鹽加醋加滾水得唔得？大廚解凍2招保營養鮮味5分鐘搞掂

有時心血來潮想煮魚，結果發現牠還在冰櫃內，解凍也要花上一段時間，怎麼辦？網上流傳一個方法，最快只要15分鐘便見效！這是否屬實？如果急住解凍，又有什麼妙招？今次請教了雷啟裕師傅。



網傳急凍魚解凍方法1：加鹽加醋15分鐘難徹底退冰

網上流傳了一個短時間內快速將急凍魚解凍的妙招，聲稱不管什麼魚，只要準備一盆清水，往裡面加一勺鹽和一勺醋，將其徹底攪拌均勻後，把魚放進去，靜待15分鐘，急凍魚便能立刻解凍。事實又是否如此？

請教雷師傅，他說這個方法的確可加快急凍魚解凍的過程，但未必能做到徹底解凍。因為剛從冰櫃拿出來的急凍魚，魚身非常硬，即使它已被鹽和醋混合而成的水溶解至退冰狀態，但溶出來的冰水仍然很冷，其解凍的作用便會漸趨下降。要在15分鐘內解凍，還需視乎魚的大小。

鹽醋水解凍魚會影響味道或營養嗎？

雖然解凍方法有效，但畢竟下了鹽和醋，自然會擔心魚的味道和營養會受影響。不過，雷師傅補充，如果是原條魚，即未起肉、只去除了內臓的魚的話，並不會造成影響。

網傳急凍魚解凍方法2：滾水解凍失魚味 只適用於一種魚

另外，亦有指可以滾水將魚解凍，雷師傅表示都沒有問題，因滾水可去除急凍魚的雪味，且營養不會因此流失，不過稍為失去魚味。還需注意這個方法只適用於原條魚，如已起肉的魚和魚柳則不建議，因味道會變差及流失營養。

已被處理過的急凍魚類，如魚柳、魚扒等，雷師傅則不建議以滾水解凍。（資料圖片）

解凍魚妙招 大廚教2大正確方法

如果這麼巧，家裡沒有鹽又沒有醋，又想短時間內解凍魚，雷師傅還有2個方法幫到大家。

1. 吹風扇 讓魚接觸更多空氣

準備一個網架，把急凍魚放在架上，並置於通風的位置，利用流動空氣解凍。如果想再快一點，可以加配風扇吹住它，便能更快見效。實際完全解凍的時間視乎魚的大小。不過要注意的是，解凍了的魚不能放置於室外超過2小時，特別是夏天，否則很容易滋生細菌。

2. 微波解凍 最快5分鐘搞掂

現時不少微波爐也有解凍功能，可直接將魚放進微波爐將魚解凍，亦可根據家裡微波爐的熱力，自行調整火力。如沒解凍功能的微波爐，可以約200至400W火力，叮5至10分鐘，將魚解凍。

急凍魚可放多久？

除了解凍之外，如果倒過來想將魚儲存在冰櫃冷藏，又可以放多久？雷師傅說，如果魚類有經真空處理，可放置半年以上，但如果沒有抽真空，最長只能放一星期。

雷啟裕師傅（照片由本人提供）

參考資料：mama愛料理 - 不管解凍什麼魚，都別直接用水泡，漁民教你一妙招，跟活魚一樣鮮！