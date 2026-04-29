帶子解凍貼士｜3%鹽水鎖鮮味！刺身級口感要加冰附半解凍烹調秘訣
解凍海鮮貼士｜解凍帆立貝、扇貝、帶子，不同食法用不同解凍程度。刺身用冰、鹽慢解凍；想快速解凍就用3%鹽水。有兩種烹調方式，甚至建議不要解凍帆立貝。
日本烹飪書作者吉田瑞子女士分享各種烹調目的之正確解凍方法。
解凍帆立貝貼士
解凍刺身｜冰+鹽 慢解凍
吃帆立貝刺身，務必揀可生食吃的冷凍帆立貝。解凍方法建議將鹽加入冰，慢慢解凍帆立貝。鹽的作用使冰的溫度長時間保持在0℃左右。用此方式解凍，鹽不會令帆立貝沾上鹹味。
材料：
急凍帆立貝（刺身用）8隻（約120克）
冰約350克
鹽約7克（1茶匙多一點）
大碗
保鮮紙
廚房紙
做法︰
1. 將350克冰放入碗，加入7克鹽（1茶匙多一點）用手充分攪拌，使鹽均勻分佈，鹽量是冰的2%左右。
2. 加入冷凍帆立貝，放在冰塊之間，避免重疊，蓋上保鮮紙。
3. 在室溫下靜置1.5至3小時，待扇貝完全解凍後取出及瀝乾。
實際解凍時間，取決於帆立貝的大小和溫度，在室溫下放置約1.5小時後，取一隻帆立貝檢查是否已解凍。如果未完全退冰，將扇貝放回碗中並繼續，約每30分鐘檢查一次。當帆立貝完全軟身的就完成解凍了，取出並用廚房紙擦乾。
之後，直接裝盤或切成容易食用的大小。如此一來，既能享受味道鮮甜、肉質豐厚的帆立貝，又不會感到帆立貝水汪汪。
快速解凍｜3%鹽水 15-30分鐘
如果趕時間，想快速解凍，建議用鹽水。將冷凍帆立貝放入3%鹽水中解凍，即是300毫升水加1.5茶匙鹽，參考每8隻冷凍帆立貝用9克鹽左右。夏季解凍時間約15分鐘，冬季約30分鐘。但帆立貝的質地比用冰慢慢解凍時略差，而鹽的作用為防止帆立貝變軟趴趴及鮮味流失。
半解凍｜雪櫃解凍 約3小時 燒烤、煎炒適宜
將急凍帆立貝完全解凍是刺身的吃法，如果利用急凍帆立貝來燒烤、用牛油煎、快炒，將扇貝半解凍便可以，以免扇貝半生不熟或失去風味。建議將所需的帆立貝放在盤上，蓋上保鮮紙，擺在雪櫃內解凍。一般8隻（約120克）作半解凍需大約3小時。
如果在微波爐中解凍，調整火力到200W/20P，加熱約2分鐘，但微波爐解凍較易出水。
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不用解凍｜燉菜、煮湯 直接煮
最後，假如用帆立貝煮多汁的菜餚，如燉菜、煲湯等，最好是帆立貝仍在冷凍的狀態下，與冷水下鍋同步烹調，以保持美味。
如何解凍帆立貝不水汪汪？
不同食法用不同解凍程度。刺身用冰、鹽慢解凍，想快速解凍就用3%鹽水…看更多
帆立貝可不解凍用嗎？
燉菜、煮湯，不用解凍帆立貝，直接跟冷水下鍋煮。
參考資料︰ウェザーニュース