高鈉食物｜護血管防心臟病小心6大高鈉地雷　水餃、1款堅果都上榜

食物鹽分高，民眾一嚐就知道，但有些食物吃起來不鹹，鈉含量卻相當驚人，一旦攝取過多容易影響健康！台灣營養師張語希特別點出6大高鈉食物地雷，包含麵食、芝士、水餃、調味堅果、運動飲料等項目，民眾日常選擇飲食時一定要多加留意。



張語希日前透過Facebook粉專指出，今天天氣一樣好冷喔！前幾天聊了冬季湯品的鈉含量，這次來分享哪些食品中還有隱藏版：

1. 健康低鈉鹽：健康低鈉鹽雖然含有的鈉離子較少，但調味如果覺得不夠鹹而加太多依然容易鈉離子過多。

2. 乾麵、湯麵：為了賦予本身沒有味道的麵食類濃郁的風味，鈉含量通常會很驚人。尤其炸過的即食麵類更要小心。

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3. 芝士：不要小看一小塊芝士，裡面已含有許多鈉離子，如果再加上漢堡扒、肉醬等等，一個漢堡的鈉含量直接破表。

4. 加工類食品：例如包子或是水餃，在加工過程當中就已經加入許多鹽巴做調味。如果食用時再沾醬料一起品嚐的話，鈉離子攝取量再增高。

5. 調味堅果、肉乾：別想說是健康的堅果或肉乾就沒事，調味過程鈉含量高又太涮嘴一直吃，最後也很容易超標。

減鈉4大原則（按圖看清👇👇👇）

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6. 運動能量飲料：為了快速補充運動流失的離子，飲料中往往添加許多鈉離子，對於運動量較少的族群反而會造成身體負擔，建議稀釋再飲用喔！

最後，張語希呼籲民眾，記得控制鹽的使用量，維持心臟和血壓的健康。

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