健康陷阱｜捱夜一個月等於飲65罐可樂！營養師推3妙招助簡單變瘦

熬夜會變胖是真的！台灣營養師李婉萍表示，影響肥胖的3大關鍵，包括生長激素、瘦體素降低及飢餓素升高，曾有實驗結果顯示，熬夜的人一天多攝取300大卡，一個月累積下來等同喝了65罐可樂。



台灣營養師李婉萍在Facebook發文表示，如果你是夜貓族常常熬夜，也發現自己好像愈來愈胖，可能就是因為你太常熬夜了，熬夜除了影響身體很多方面的健康之外，最可怕的是，它會讓你在不知不覺中愈來愈肥胖。

放任肥胖恐拖成7類疾病（按圖看清👇👇👇）

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而影響肥胖有三大關鍵要素：

1. 生長激素降低

生長激素對於脂肪代謝及其重要！李婉萍表示，熬夜、睡眠不足會使生長激素降低，而生長激素不足就會讓新陳代謝變差，熱量就無法被消耗掉，這些多餘的能量就會累積為一堆脂肪，導致體重增加、變胖。

2. 瘦體素降低

3. 飢餓素升高

瘦體素分泌的黃金時段是在晚上11點到凌晨2點，如果熬夜、睡不飽就會使瘦體素降低、飢餓素同時升高，這會造成你不斷的感到飢餓，讓你吃進更多的熱量，甚至有研究顯示，睡眠不足也會讓你對飲食的喜好有所改變，讓你更喜歡吃進高碳水化合物的垃圾食物。

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另外，李婉萍指出，曾有實驗結果顯示，熬夜的人會比他在睡飽時平均一天多攝取入300大卡，這樣一個月累積下來就是9000大卡，等同於喝下了65罐可樂的熱量，因此，若想要簡單的瘦下來，你可以：

1. 晚上11點以前睡覺

2. 每天睡足6-8小時

3. 睡前3小時內不進食



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