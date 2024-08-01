《香港01》海南航天創科交流團2024接受報名　直擊火箭發射升空

《香港01》將於今年10月及12月，再度舉辦海南航天創科交流團，前往海南文昌直擊火箭發射升空的震撼時刻，認識國家航天科技發展。此外，行程亦可安排海南地質考察或中華文化科相關景點和活動，同時會安排學生與當地中學交流，而「01教育」亦會全程報道交流團各項活動。



交流團現正接受中學報名，查詢詳情歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『海南航天創科交流團查詢』）、WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生，亦可填寫網上表格。點擊索取活動回顧及報名2024《香港01》海南航天創科交流團

立即重溫《香港01》海南航天創科交流團2023精彩活動

重點行程直撃火箭發射震撼時刻 可安排地理考察活動

交流團預計為5日4夜，重點行程包括參觀文昌現代超算中心、商業發射基地，以及直擊火箭從文昌航天發射中心升空（需視乎當地天氣等因素），並會安排航天專家與學生分享。另外，行程可同時安排考察配合地理科課程，例如參觀熱帶雨林文化旅遊區、新能源基地風車海岸、石山火山群國家地質公園。

《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，交流團於12月15日參觀文昌商業發射基地。（蕭輝浩攝）

+ 5

與當地中學交流 參觀港澳青年創業基地

除此之外，交流團特意加入與當地學校和機構的交流元素，屆時將安排前往當地中學，與當地學生透過不同活動互動交流 ，讓兩地青年互相認識；以及到訪海南港澳青年創新創業服務中心，了解香港青年在海南創業發展的機遇。

《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，交流團於12月15日與文昌市華僑中學學生交流。（蕭輝浩攝）

+ 1

行程亦會安排參觀當地一系列文旅景點，例如三亞好聖村、文昌春光椰子廠、文昌孔廟、海口騎樓老街、海口雲洞圖書館等，讓學生了解海南的今昔。

交流團最後一日，在豐富密集的行程中，同學們於海南最美圖書館「雲洞圖書館」享受屬於自己的閱讀時間。（香港01 鄭寧 攝）

+ 1

「海南航天創科青年交流團」以學校為報名單位，學校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金讓學生參加。有興趣報名查詢，可透過以下連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進。

點擊索取活動回顧及報名2024《香港01》海南航天創科交流團