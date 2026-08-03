講教育｜專訪蔡若蓮局長（下）：教育軟實力鑄魂

作者：區月媚

專訪蔡若蓮局長（下）：教育軟實力鑄魂

從數字校園到愛國教育 邁向「十五五」新台階

筆者最近訪問了教育局局長蔡若蓮，總結她任內四年的教育施政「成績單」，這張成績單包括落實推動香港教育的「硬實力」和「軟實力」。前者是基建與國際化的布局，筆者已在上期闡述；後者則是中小學數字化轉型、推動愛國主義教育、加強教師專業操守和學校管治，以及把握國家「十五五」規劃的歷史機遇，今期會逐一闡述。



撥款20億：中小學數字化轉型的「香港速度」

在全民國安教育日觀看同學參與遊戲。（作者提供）

蔡若蓮表示，數字素養已是現代公民的必備技能，教育局全速推進中小學數字化轉型，早前公布的《中小學數字教育發展藍圖》就是未來數年的行動綱領。「我們在優質教育基金預留了20億元，專項支持學校推行數字教育。」蔡若蓮強調，這筆資金不僅用於購置硬件設備，更着重於教師培訓、課程設計及AI輔助教學工具的研發。目標是培育出一批既精通數字科技，又具備人文關懷與倫理判斷力的「雙棲人才」。

她認為，香港的數字教育優勢在於「兩文三語」的基礎與國際接軌的課程框架，這讓香港學生在運用全球數字資源時具備天然優勢。未來，數字化校園將不再只是「用平板上課」，而是透過大數據分析實現個人化學習，真正落實「因材施教」。

立德樹人：愛國主義教育與國民身份認同的深化

與參與內地考察團同學在杭州合照。（作者提供）

談及教育的根本任務，蔡若蓮強調，「『立德樹人』是教育的根本，我們非常重視愛國主義教育。」她列舉了一系列具體措施：持續更新與優化價值觀教育、高中中國歷史科、歷史科及初中地理科的課程框架，並制定國安教育課程指引。更具突破性的是，教育局已將「心繫家國」聯校國民教育活動恆常化和普及化，成功推動公民與社會發展科的內地考察，並進一步推展「粵港姊妹幼稚園交流計劃」。

蔡若蓮認為，國民身份認同不是口號，而是讓學生親身踏足國家、了解國家發展成就，然後建立情感連結。「我們希望香港的孩子既有國際視野，也有中國情懷。這種情懷的培養必須從小開始，因此幼兒園階段的交流計劃是極為重要的一步。」

教師「戒尺」與管治革新：守護教育專業質素

要推動改革，前線教師是關鍵。蔡若蓮坦言，近年社會對教師專業操守的關注度提升，教育局對此絕不姑息，亦不矯枉過正。她任內制訂了《教師專業操守指引》，明確要求教師將教育專業與個人修養相結合。新措施包括規定新聘任教師必須通過《基本法及香港國安法》測試、開展「領航教師及校長培訓計劃」，以及要求學校新入職教師及公營學校擬晉升教師必須參加內地學習團，親身認識國家發展大局。蔡若蓮透露，政府正完善教師註冊制度，以更嚴謹的機制守護教師的專業質素與社會形象。

學校管治方面，教育局通過《2025年專上學院（修訂）條例》完善自資專上院校的監管和質素保證機制；中小學則推出多項措施提升法團校董會的管治效能，並公布《私立學校實務守則》，確保私校教育亦能優質發展。

展望「十五五」：教育、科技、人才一體化的終極願景

主持2026亞太國際教育協會年會暨展覽開幕典禮。（作者提供）

訪問尾聲，蔡若蓮坦言，教育不僅要追上時代，更要引領時代。她強調，教育局會把握國家「十五五」規劃的歷史機遇，全力推進教育、科技和人才一體化融合發展。「香港的優勢在於『一國兩制』下的獨特地位，我們有國際化的法律制度、自由的學術環境、以及背靠祖國的龐大市場。」她期望，未來香港教育能不斷追求突破與創新，為國家和香港的長遠發展做好人才支撐。

四年耕耘：各個教育領域已取得長足發展

至於如何評價自己的施政成果，蔡若蓮不諱言，「過去四年，香港教育在各個領域均取得長足發展， 在這基礎上做大做強的地方還有很多。」她指出，教育是百年樹人的工程，能夠毋負時代已經很不容易，「短短四年的時間，我們只能努力跑好這一棒。我感恩珍惜有服務社會的機會，特別感謝這幾年來和我並肩作戰的同事和教育界同行。教育關係一個人的前途和一個國家的命運，雖然平凡但非常有意義，我要求自己要盡力做到最好，但功成不必在我。至於評價如何，就留給大家吧。」

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作者 區月媚

前報章教育版副總編輯、資深傳媒人

