浸大校長衞炳江續任18個月　任內爭辦新醫學院　文社院合併惹爭議

浸會大學校長衞炳江五年任期於明年1月底屆滿，校董會公布他僅獲續約一年半，至2027年7月31日。衞炳江任內爭取申辦第三間醫學院，推動跨學科課程改革，並重組多個學院，以合併文學院及社科院惹起校內最大爭議。



香港浸會大學校長衞炳江。（浸大圖片）

衞炳江2021年2月1日起出任浸大校長，任期5年，2026年1月31日屆滿。衞在任期間，為浸大爭取申辦本港三間醫學院，期間成立籌備委員會和專家諮詢委員會，協助籌劃新醫學院建議書，今年三月已向政府提交報告。

他任內推動跨學科課程改革，重組多個學院。最大爭議是合併逾50年歷史的浸大文學院及社會科學院。當時浸大教職員工會、學生會及文院社科院合併關注組三方，曾委託香港民意研究所做調查，有86%受訪者反對合併計劃；94%人認為校方諮詢不足。

傳理與影視學院分拆改組 成立創意藝術學院

另外，昔日的傳理與影視學院亦「拆骨改組」，將該學院內電影學院拆走，將餘下的傳播系及新聞系組成「傳理學院」。之後再成立創意藝術學院，將電影學院、音樂學院及視覺藝術學院歸入旗下。

《港區國安法》實施後逾一年，多間大學紛紛與學生會劃清界線，包括浸會大學，校方於2021年7月起停止代收學生會會費。2023年浸大學生會幹事會候選內閣「滄溟」勝選，政綱被指「不符社會標準」，全體成員被懲處，部份人更變相遭DQ，最終內閣選擇請辭。

香港浸會大學教學及行政大樓。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

衞炳江是光纖通訊研究學者，在香港出生。他出任浸大校長前，曾在理大工作24年，擔任不同的行政及領導職務，轉任浸大校長前，為理大常務及學務副校長。2019年反修例風波期間，理大校園被圍封，衞炳江多次親身到現場視察及處理事件。