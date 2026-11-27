香港青年協會日前舉行「機會還在嗎？」青年職涯發展跨界圓桌，包括恒生大學校長莫家豪教授、螞蟻國際大灣區全球事務及戰略發展助理總監吳子媛、半宅職薯研習所總監Alex Lam、香港青年協會總幹事徐小曼，以及青年代表伍穎彤等逾80位教育界、企業界、青年工作者及青年代表出席，探討如何協助青年拓展職涯發展空間。



年就業市場持續變化，正重塑新一代青年的職涯發展路徑。香港青年協會舉行「機會還在嗎？」青年職涯發展跨界圓桌，逾80位教育界、企業界、青年工作者及青年代表聚首一堂，共同探討如何協助青年拓展職涯發展空間。（青協提供）

青協總幹事徐小曼表示，人工智能及產業轉型加速發展，青年在充滿不確定性的環境下，正面對如何保持探索和前行的信心。她認為新一代青年更重視工作的意義、自主性，以及能否發揮所長和開拓多元發展路徑，建議社會各界應加強協作，讓青年得以連接更多元的機遇。

恒大校長籲各界予青年嘗試空間

恒生大學校長莫家豪教授呼籲社會及家長給予嘗試空間，避免僅以傳統專業或收入界定成功。（青協提供）

面對社會對「學歷通脹」的關注，恒大校長莫家豪認為，大學教育應超越單純的職業培訓，透過跨學科學習、實習與交流，讓學生「落手落腳」實踐，培養應對產業轉型的能力，並呼籲社會及家長給予嘗試空間，避免僅以傳統專業或收入界定成功。

半宅職薯研習所總監Alex Lam表示，創意主導的新世代需要青年敢於提問、冒險及試錯，培養韌力與創業家精神，主動開拓發展路徑，而非執著攀爬傳統階梯。他強調，栽培青年並非額外負擔，而是企業可持續生存的重要投資。

青年代表伍穎彤期望僱主提供清晰職涯、培訓及薪酬福利資訊。她亦反思傳統升學觀念，呼籲及早讓青年認識職場與現實，以韌力迎戰變化。（青協提供）

青年代表伍穎彤分享，在3個月內曾投約100份履歷，雖然獲面試機會，但求職過程充滿不確定性，資訊缺乏透明度，期望僱主提供清晰職涯、培訓及薪酬福利資訊。

青協提出4大方向

青協綜合圓桌討論提出「4-Ships」方向，建議從Mentorship（師友同行）、Internship（實習體驗）、Entrepreneurship（創業思維）及Partnership（跨界協作）著手，助青年拓闊視野、建立人脈及獲得職涯啟發，並透過真實職場體驗認識行業發展、累積實戰經驗等等。