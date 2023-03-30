國際培幼會推出首套幼稚園守護兒童實務守則　免費派予學校

香港保護兒童會及保良局轄下院舍兒後爆出虐兒事件，國際培幼會（香港）編撰及推出全港首套《幼稚園守護兒童實務守則》，以加強公眾對「守護兒童」的認知及鼓勵全港幼稚園實施《守護兒童政策》，4月份向全港千間幼稚園免費派發。培幼會亦同時推出網上學習平台，加强與兒童相關機構之員工的守護兒童知識，預防發生虐兒事件，三項網上證書課程免費開放予幼稚園人員使用。



《實務守則》涵蓋以幼稚園暨幼兒園為主一系列於校內預防幼童受傷害的風險控制措施、解釋機構及教職員之「照顧責任」、建議與兒童相處之合宜界線、以及在機構創建兒童友善文化的關鍵，期望可以填補現行法規及程序未盡之處。



培幼會今日（30日）舉行「共建《實務守則》及網上學習平台發佈會，介紹該會的守護兒童政策及該守則，並演示「守護兒童」網上證書課程的功能。該會表示，守則結合幼稚園運作之實際需要，提供一套全面的指引，包括：

．學校應如何對不同的環境、措施及兒童作出風險評估及管理；

．學校應如何在人員的招聘、培訓及持續發展上建立「守護兒童」文化；

．學校的舉報機制及如何回應舉報等等；

．附以各種情境處理研究分析及一系列文件範本，協助幼稚園及早制訂合適守護兒童政策。

網上學習平台首階段供用戶免費登記使用

培幼會表示，亦會推出網上學習平台，為有意推行「守護兒童政策」的機構及其員工，提供一系列簡易有效的全面基礎培訓，網上學習平台首階段供用戶免費登記使用。設有三個不同程度的證書課程，其中「守護兒童政策」基礎證書課程將會率先於發佈會後投入服務，其餘兩個證書課程亦會於本年度陸續投入服務。

培幼會香港總幹事：虐兒事件令教育工作者百上加斤

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟指出，面對繁重職務及社會的期望，以及近年的虐兒事件都令教育工作者百上加斤，期望《實務守則》能為幼教界人士提供切實的實務參考，讓各幼稚園同工更自如地將守護兒童的理念融入在日常工作當中，以及透過網上自學資源平台令相關人士能快捷地獲得有用資源，掌握如何履行守護兒童的實則操作，以保障兒童的安全及老師和學校的聲譽。

該會董事局成員梁賀琪表示，業界對守護兒童的意識及關注與日俱增，推出守則不單回應了社會需求，為本地教育機構釋疑解難，更有助鞏固兒童權益。她感謝伍絜宜慈善基金之贊助、義務專家團隊及前線教職員的支持。