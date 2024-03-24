爭奪10倍長焦之王　OPPO與Samsung影像旗艦手機長焦對比評測

隨着移動攝影技術的飛速發展，智能手機的長焦鏡頭表現成為了越來越多手機用戶關注的焦點。長焦鏡頭不僅能帶來更為震撼的遠攝效果，還能在特定場景下發揮出其獨特的優勢。



在眾多期間影像手機中，OPPO Find X7 Ultra和三星Galaxy S23 Ultra的影像旗艦手機在長焦拍攝方面均有着出色的表現。那麼，究竟誰能在10倍長焦的較量中脱穎而出，成為真正的長焦之王呢？本次評測將通過具體的使用場景，為大家揭曉答案。

首先還是按照慣例，介紹一下我們本次對比測試的兩款機型的影像配置。三星 Galaxy S23 Ultra作為一款機皇級別的機型，其搭載了引人矚目的2億像素主攝傳感器。同時三星 Galaxy S23 Ultra的後置攝像頭模組配置還擁有1200萬像素超廣角鏡頭+1000萬像素3倍OIS長焦鏡頭+1000萬像素10倍OIS長焦鏡頭組成的全焦段後置攝像頭模組。

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OPPO Find X7 Ultra採用了當下頂級的後置四攝模組，OPPO官方將其稱之為哈蘇全焦段大師影像系統。這四顆鏡頭分別是：5000萬像素新一代1英寸大底廣角鏡頭，光圈值為f/1.8，採用1G7P光學鏡頭設計，支持OIS防抖；5000萬像素超廣角鏡頭，光圈值為f/2.0，採用6P光學鏡頭設計支持4cm微距拍攝；以及5000萬像素超光感潛望長焦鏡頭+5000萬像素特寫潛望長焦鏡頭，均OIS防抖。

在日常的拍攝中，公園、高樓大廈、街頭巷尾都會成為攝影愛好者們的拍攝對象。在這些場景下，長焦鏡頭能夠幫助我們輕鬆地捕捉到遠處的建築細節，避免畫面中的雜物干擾。

通過實拍樣張，我們可以看到OPPO Find X7 Ultra在10倍長焦拍攝時，展現出了出色的畫質和色彩還原能力。畫面中的建築線條清晰，色彩飽滿，即使在光線複雜的環境中，也能保持較高的成像質量。而三星的影像旗艦手機在長焦拍攝時，則更加註重畫面的細節表現。其鏡頭能夠捕捉到更多的細節訊息，使得畫面更加細膩。

在景觀類風景的拍攝中，3倍長焦鏡頭能夠幫助我們更好地壓縮畫面，突出主體，同時避免不必要的元素干擾。在測試中，OPPO的影像旗艦手機在10倍變焦拍攝自然風景時，展現出了優秀的畫面穩定性和色彩還原能力。無論是遠處的建築、樹木，還是近處的花草，都能得到清晰且自然的展現。

而三星的影像旗艦手機在長焦拍攝自然風景時，其畫面的動態範圍和層次感更為突出。在逆光等複雜光線環境下，三星手機能夠更好地處理畫面的明暗關係，保持較高的對比度和清晰度。

總結

通過以上幾個場景的對比評測，我們可以看出OPPO和三星的影像旗艦手機在長焦拍攝方面都有着各自的優勢和特點。OPPO手機在色彩還原和穩定性方面表現出色，而三星手機則在細節表現和對比度方面更勝一籌。因此，在選擇長焦拍攝手機時，用戶可以根據自己的需求和喜好來做出選擇。無論選擇哪款手機，只要掌握好拍攝技巧和方法，都能拍出令人滿意的照片。

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