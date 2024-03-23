榮耀Magic6 至臻版　全新屏幕防護技術有驚喜　還有鷹眼相機系統

3月18日晚，榮耀在北京舉行了春季旗艦新品發布會，發布了榮耀Magic6 至臻版、 榮耀Magic6 RSR 保時捷設計和榮耀首款AI PC榮耀MagicBook Pro 16，現在咱們一起來快速上手一下其中榮耀Magic6 至臻版。



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1、獨特的方形影像模組形態

首先咱們來看看外觀。

榮耀Magic6 至臻版與普通版最大的區別就在於機身背部採用了簡潔的方形影像模組，兩條錯位線條貫穿整個產品背部，打破了方形影像模組可能帶來的單調感，營造出一種和諧而統一的視覺效果，為手機增添了一抹活力。

影像模組內，呈錐形排布着超動態可變鷹眼主攝H9800、5000 萬像素超廣角鏡頭以及1.8 億像素潛望長焦，組成三攝影像系統。

來到機身正面，榮耀Magic6 至臻版搭載了一塊6.80英寸的懸浮流線四曲屏，後面咱們再詳細聊聊這塊屏幕。

值得一提的是在細節處理上，榮耀Magic6 至臻版表現出了對完美的追求。精緻的縫線、優質的用料以及精湛的工藝，每一處都體現了對細節的極致關注。這些細節的處理不僅提升了手機的整體質感，也讓用戶在使用過程中能夠感受到至臻版的非凡品質。

配色方面，榮耀Magic6 至臻版提供了兩種顏色選擇，墨岩黑和天穹紫，均為素皮材質。

墨岩黑版本給人一種深邃而神秘的感覺，彷彿藴含着無盡的力量和潛力；而天穹紫則顯得更加夢幻和高貴，宛如夜空中最璀璨的星辰。

總的來說，榮耀Magic6 至臻版的設計是對高端旗艦手機美學的一次全新詮釋。它通過巧妙的色彩搭配、獨特的線條設計以及對細節的精細打磨，成功地將沉穩與靈動、高端與時尚融為一體，為用戶提供了一款既美觀又實用的產品。

2、更進一步的抗跌抗刮能力

前面我們也提到，榮耀Magic6 至臻版的屏幕是其設計中的一個亮點，特別是在屏幕保護技術方面。

榮耀Magic6 至臻版採用了榮耀金剛巨犀玻璃，這是一種基於第二代納米微晶玻璃技術的創新材料，它在提升屏幕抗跌和抗刮能力方面取得了顯著的進步。

具體來看，榮耀金剛巨犀玻璃的抗跌能力得益於其優化的材料配方，這種配方使得晶體密度提升了 50%，整體抗摔能力提升了 30%。這意味着即使在大理石、柏油路面、砂石路面等惡劣場景下，榮耀Magic6 至臻版的屏幕也能實現全場景抗跌能力提升 10 倍的效果。這一特性顯著減少了手機意外摔落導致的屏幕損壞風險，提高了用戶的使用體驗。

其次，榮耀金剛巨犀玻璃的抗刮能力得益於全新材料氮化硅和全新鍍層工藝的應用。氮化硅是一種硬度大、耐磨損的無機物，常用於製造高端機械構件，如軸承、氣輪機葉片等。榮耀Magic6 至臻版的屏幕在納米微晶玻璃之上提供了氮化硅鍍層，實現了更高等級的耐刮耐磨表現。

榮耀還創新性地使用了全新疊層鍍膜工藝，通過不同的成分配比和針對曲面玻璃的均勻鍍膜工藝，實現了多達 4000+層的鍍膜。這種獨特的疊層設計不僅提升了材料附着力，還強化了透光效果，保證了屏幕的原有視覺效果。官方表示，這種工藝的應用使得榮耀Magic6 至臻版在抗劃性能上相比第一代微晶玻璃提升了 10 倍，相比友商崑崙玻璃提升了 3 倍，為手機行業帶來了一個全新的「0 貼膜時代」。

3、鷹眼相機系統和影像調校

影像方面，榮耀Magic6 至臻版繼承了榮耀Magic6 系列的鷹眼相機系統和影像調校，同時引入了汽車自動駕駛環境感知所使用的圖像傳感器和激光雷達設計，採用了基於 LOFIC 技術的超高光比定製 H9800 傳感器和 1200 點激光雷達陣列對焦系統。

具體來看，榮耀Magic6 至臻版的定製超動態鷹眼主攝，通過大幅提升像素的 FWC 電子容量，實現了 15EV 的動態範圍，與傳統傳感器相比提升了 3 檔以上。這一性能與頂級微單視頻旗艦相媲美，使得榮耀Magic6 至臻版無論在高動態的視頻拍攝還是拍照中，都能輕鬆應對各種光線條件。

長焦鏡頭方面，榮耀Magic6 至臻版選擇了1.8 億像素潛望長焦，1/1.49英寸的主攝級傳感器面積以及F2.6大光圈，主攝級的硬件保證了榮耀Magic6 至臻版即使在遠距離拍攝時，也有不錯的體驗。

我們也嘗試了這顆1.8 億像素潛望長焦的變焦表現：

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可以看到在50倍的數碼變焦後，榮耀Magic6 至臻版依舊可以較為清晰的呈現出海報上的「消防安全」。

總的來說，榮耀Magic6 至臻版在設計上展現了對影像技術的深刻理解和創新追求。通過引入先進的 LOFIC 技術和超大光圈鏡頭，這款手機不僅在硬件上達到了行業領先水平，更在軟和算法上進行了深度優化，為用戶提供了無與倫比的拍攝體驗。

4、寫在最後

以上便是我們對榮耀Magic6 至臻版進行的一個簡單的上手體驗，可以看到榮耀Magic6 至臻版在Magic6系列的基礎上，帶來了榮耀對設計美學的全新理解，同時全新的屏幕防護技術也體現出榮耀品牌對技術創新與用戶體驗的不懈追求。

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