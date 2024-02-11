AirPods受歡迎只因果粉信仰？網民指為這2優勢著迷：找不到理由換

許多人在搭乘大眾交通運輸工具時，都會習慣戴上藍芽耳機聆聽喜歡的音樂，或是講電話時方便免持通話。雖然市面上藍牙耳機百百種，許多消費者的第一選擇都是購買蘋果推出的「AirPods」無線耳機，對此，有網友就好奇真正吸引大家購入AirPods的原因為何。



果粉信仰？AirPods為何受多數消費者愛用？

一名網友在PTT八卦版發文，指出AirPods第三代含盒子23,800日幣（約新台幣5,040元），價格處於不上不下的狀態，「跟其他品牌比偏貴，但又沒到高級的程度？」接著原PO提到，自己一直很在意AirPods耳機延伸出棒子形狀，「只有我覺得吊兩根白白地在耳朵外面很醜嗎？有聽過朋友的AirPods啦，立體音真的蠻炫砲的，蠻特別的聽覺體驗，但也就這樣而已不是嗎？還是AirPods有什麼其他更神奇的功能，吸引消費者買？」

蘋果藍牙耳機好在哪？網推爆2優勢：找不到理由換

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部分網友認同表示，「那兩根棒真的很醜，很像蓮蓬頭」、「那兩根是電池，買蘋果產品是宗教稅，不要去思考功能」、「音質真的悲劇，反正就加減聽」、「一下就壞了，都是單隻先壞，超爛」、「FB社團常常有人尾牙抽到，可以便宜買」、「便宜的潮牌耳機」、「拿蘋果的多，蘋果手機的專武而已」、「掛顆蘋果就尊絕不凡」。

有些人則認為對於果粉來說使用方便、連結快速，「只有AirPods是耳機，其他牌都是助聽器，懂了吧」、「因為拿iPhone方便而已，要音質就去戴耳罩」、「買了三副無線耳機都是離開盒子就連上了，對蘋果來說是吸引人的功能？」、「接蘋果自家產品真的猛」、「Apple產品之間無痛轉換就很爽了」、「強在裝置無縫切換啊，如果電腦手機平板都用蘋果的就會好用了」、「反正手上有多個蘋果裝置還會一起使用，那AirPods就會是首選啦！簡單又便利」、「連結快，音質講電話夠了」、「都可以連藍芽，但連接順暢度差很多」。

另外，也有人認為降噪及收音效果很優秀，「降噪效果真的無敵，沒什麼好嫌的」、「以價格來說沒有明顯短板，Pro的降噪或通透效果都蠻好的」、「AirPods Pro好很多，之前買了別家的收音品質、降噪品質都被屌打」、「會偵測你有沒有戴上耳朵才切換音源」、「指向桿讓收音比較清楚」，還有網友表示「他的優點就是沒什麼缺點」、「簡單説就是無腦用，不用一堆設定跟bug」、「設定方便用起來沒缺點，時間就是金錢」、「蘋果唯一價格不算過分的商品」。

其他的鄉民則分享實用經驗，「我的Pro一代使用頻率是每天晚上講一小時電話，應該連續三年以上了，還是很好用，完全沒送修過，想換都找不到理由換」、「現場拿朋友的AirPods和其他高級品牌的比，降噪真的無話可說，嫌音質的話那也無解，在耳塞式耳機追求音質，我覺得AirPods音質還算中間偏上」、「我用三代，一拿起來馬上跟我的15接上，其他耳機沒這種滑順度」。

AirPods降噪功能備受關注！白菜價、主動降噪功能、遺失登網路熱詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看AirPods近一年熱門關鍵字，可以發現AirPods Pro 2、AirPods Pro、主動降噪功能、藍牙耳機、無線耳機、原材、閒置、用不到、急需用錢、白菜價、充電、型號、音質、降噪、充電盒、保固、撿到和遺失等詞。

以蘋果藍芽無線耳機來說，AirPods Pro系列較受到網友討論，其中主動降噪功能備受使用者喜愛，從充電方式、充電盒、型號、音質、降噪到保固，都是購買時會特別關注的功能。不過，有些網友因為身邊有閒置或用不到的AirPods，或是自己急需用錢，選擇在臉書社團、Dcard等地方以白菜價販售，其中出現「原材耳機」是不是正版耳機的討論，也有不少人常撿到他人遺失的AirPods耳機和充電盒。

「AirPods」近一年熱門關鍵字（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月02日至2024年02月01日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。



研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『AirPods』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。



*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】