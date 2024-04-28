Canon EOS R6 Mark II備更智能對焦系統　捕捉喵星人可愛瞬間更易

在攝影的各個門類中，寵物攝影是一個既有趣，同時又極具挑戰的拍攝題材。寵物攝影的難點在於，既要表現出小動物的靈動可愛的一面，又考驗了攝影師對於小動物動作的提前預判，才能完美捕捉到精彩的瞬間。



攝影師克查就是一位以拍攝貓為主題的攝影師，同時他還是流浪動物救助團隊的志願者，負責拍攝工作。

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攝影師克查一直是佳能相機用戶。在單反時代，克查使用的佳能EOS 6D Mark II進行拍攝。進入微單時代，克查先更換了佳能EOS R進行拍攝。之後為了更好的完成拍攝工作，克查又選擇了佳能EOS R6 Mark II。用他的話來說，佳能EOS R6 Mark II更智能的對焦系統，更好的連拍性能，大大提升了拍攝的成片率，可以讓他在拍攝時將注意力更多地放到構圖中，更好地定格下貓貓們最靈動的瞬間。

因為從小家裏養貓的原因，克查對於貓這種動物有一種天然的喜愛。在沒有成為全職攝影師之前，克查就喜歡用相機記錄下貓的生活瞬間。此後，克查成為專職攝影師，拍攝題材也是以貓為主，除了家貓之外，他將鏡頭更多的對準了流浪貓，希望用攝影的方式可以為這些流浪貓提供幫助。

相對家貓來說，流浪貓會更加敏感，對於人有着更強的警惕心理。所以，在拍攝時，克查通過觀察這些貓咪的肢體語言來判斷它們的性格，針對不同性格的貓咪來選擇合適的鏡頭。對於敏感的貓咪，他會使用RF70-200mm F2.8L IS USM長焦鏡頭搭配佳能EOS R6Mark II機身拍攝，與它們保持一定距離，記錄下它們自然行為；如果遇到親人的貓咪，他會選擇諸如RF15-30mmF4.5-6.3 IS STM這類焦段的鏡頭，一邊與貓咪互動，一邊進行拍攝。

對於拍攝貓這類寵物來說，佳能EOS R6 Mark II是一台性能可靠的相機。佳能EOS R6 Mark II採用了全畫幅約2420萬像素全畫幅傳感器，並且有最高1/16000秒的快門速度（電子快門）以及最高40張/秒的連拍速度。

首先，佳能EOSR6 Mark II的2420萬像素全畫幅傳感器，可以保證拍攝的貓咪毛髮細節清晰，甚至可以用「絲毫必現」來形容，相機的畫質非常出眾。其次，佳能EOS R6 Mark II電子快門下最高1/16000秒的快門速度，不僅可以將貓咪快速運動的瞬間定格住，藉助最高40張/秒的高速連拍，可以將貓運動的瞬間以高速連拍的形式快速抓拍，之後從連拍的一組照片中選擇最精彩的一張照片。

佳能EOS R6 MarkII高速連拍展示

除了高畫質和高性能表現之外，佳能EOS R6 Mark II的對焦性能對於拍攝動物，特別是拍攝貓、狗或者鳥類來說，有着極佳的體驗。佳能EOS R6 Mark II採用了第二代全像素雙核CMOS AF對焦系統，可檢測追蹤人物、動物、車輛等。對於日常拍攝貓來說，藉助佳能EOS R6 Mark II的智能識別對焦，可以在拍攝時非常快速、靈敏的檢測到動物的眼部，瞬間即可完成對焦。不論貓怎麼移動，只要在相機的取景範圍內，對焦點會始終鎖定在貓的眼部。

佳能EOS R6 Mark II貓眼識別對焦演示

除了上述拍攝功能之外，佳能EOS R6 Mark II是一部體積和畫質兼顧的相機。拍攝寵物，特別是拍攝貓時，經常要不斷的變換拍攝角度和位置，甚至還要跟隨貓的行進軌跡進行拍攝。佳能EOS R6 Mark II的體積和重量有着非常好的便攜性，加上RF鏡頭輕量化小巧的設計，輕鬆滿足快速移動拍攝的需要。特別是佳能EOS R6 Mark II在搭配RF鏡頭時，可以得到機身加鏡頭最高8級的協同防抖，保證即使手持長焦鏡頭快速抓拍，也能得到穩定清晰的畫面。

除了靜態照片，克查也會藉助相機的視頻功能拍攝記錄貓運動的瞬間。佳能EOS R6 Mark II可以拍攝6K超採樣4K 60P視頻以及全高清180P視頻，再加上相機出色的防抖性能，基本手持拍攝即可得到穩定的視頻畫面。

除了佳能EOS R6 Mark II這台穩定可靠的相機之外，拍攝寵物題材，特別是貓、狗為主的照片，最大的難點是抓拍。

如何抓拍到動物最精彩瞬間？首先是要對動物的運動行為做出預判，這就需要了解動物的習性。在拍攝時，需要將相機設置到合理的參數組合，保證可以拍攝到動物運動的精彩瞬間。佳能EOS R6 Mark II的高畫質表現、出眾的智能識別對焦能力、出色的連拍性能，都可以保證你定格下自家寵物最精彩瞬間。

所以，在春日好時光，趕緊拿起手中的佳能相機，將寵物最美的一刻定格，將每一刻的快樂升華為感動的瞬間，成為生活中美好的記憶，這也是影像的作用和魅力所在。

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