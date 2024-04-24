史無前例！全球首屆AI選美大賽正式展開　連評審團也與AI關係密切

繼兩周前AI「音樂創作」橫行惹爭議後，最近又一項AIGC內容引起人們的關注。AI內容社交網站Fanvue和世界AI創作者獎（WAICA）聯手舉行了一場史無前例的「AI世界小姐」大賽，現已開放報名通道，競選結果將於5月份公布。



這場選美大賽一經推廣便吸睛無數，因為這場選美的對象不是人類，而是「MISSAI」——AI模特小姐姐，參賽選手必須是「100%由AI生成」。更有趣的是，甚至連評審團都是「含AI量超高」的團隊，四人中就包含兩位專業製作AI美女的網紅。

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雖然比賽評選的對象是AI模特，但本質上還是對AI創作者生成技術和審美的考量。評審們將根據選手的美貌、生成技術和社交影響力三個維度來評定獲獎機會。

其中生成技術方面，還包括對一系列AI工具使用的考核，包括提示詞、各項技術參數，以及圍繞手部、眼睛和背景等視覺細節的打磨調整。另外，本次大賽沒有限制參賽選手使用的AI生成工具，無論是線上的MidJourney還是參賽者自己搭建的Stable Diffusion均滿足參賽條件。

這家主打AI內容社交的平台，希望將WAICA打造成人工智能創作者領域的奧斯卡獎，以促進人工智能內容創作的發展和表彰AI創作者的成就，因此也設立了價值不菲的獎勵吸引AI內容創作者們參賽，脱穎而出的冠軍將斬獲高達13000美元的獎勵，而亞軍和季軍也將分別獲得5000美元和2000美元的獎勵。

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