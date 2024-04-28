Garmin Forerunner 165顏值高功能佳　監測健康更精準　運動之選

400年前，手錶作為計時工具被發明出來，自此人們獲得了一個能隨時「掌控時間」的工具，而隨著技術的發展，手錶已然從單純的裝飾品，變成現如今兼顧設計與功能為一體的智能手錶。



在眾多廠商中，Garmin（佳明）毫無疑問是行業的領跑者，通過整合專業運動健康領域的技術與算法，將人、健康、空間、科技緊密結合在一起，更創新了跑步科技，讓全新的Garmin Forerunner 165成為跑步愛好者的理想伴侶。

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1、設計：操作便捷，外觀更時尚

作為常年佩戴在手腕上的智能手錶來說，佩戴體驗是購買的重點之一，尤其對於專業運動愛好者而言，我們在鍛鍊時都希望能夠在保證運動質量的基礎上做到儘可能地輕量化，也因此，各大廠商都在尋找輕量、時尚和續航這幾項最能夠影響用戶運動質量指標的平衡點。

大部分傳統的運動手錶為了帶來不一樣的質感，會採用不鏽鋼/真皮等材質增強時尚屬性，但這也犧牲了長時間佩戴的舒適度。反觀Garmin Forerunner 165，做到硬件不減配的同時，將機身厚度調整至11.6 mm，整機重量僅為39克，配上柔軟親膚的硅膠材質錶帶，親膚又時尚，也不會對全天佩戴造成負擔。

當然，外觀作為一款產品的「門面」，不僅能讓產品更加出眾，還能大幅提升品牌力，而深諳此道的佳明此次也沒有讓人失望。Garmin Forerunner 165除了配備了1.2英寸390x390分辨率的AMOLED屏幕，帶來更加出色的視覺觀感外，還提供了運動版和音樂版，其中音樂版擁有極光綠、月光白、極夜黑和晚霞紫四種配色，無論是運動場合還是日常的生活之中，它都能為你增添一份獨特的魅力。此次，來到我們評測室的是這款極光綠，由內外雙色鑲嵌組成，配上同樣採用了內外嵌套式雙色工藝的錶帶，就宛若把北極圈絢爛的極光戴在手腕間一樣，成為我展示個性的一部分。

當然，好看的顏值和舒適的佩戴體驗是「敲門磚」，但是對於一款戶外跑步手錶而言，優異的操作體驗與長續航才是能夠打動用戶購買慾的「實在點」。在硬件方面，Garmin Forerunner 165延續了觸屏+按鍵的操作方式，不僅可以防止我們在運動中發生誤觸，同時即便屏幕因為意外出現失靈，我們也能依靠按鍵完成絕大多數操作；另外，它還擁有5ATM防水等級，讓我們可以無懼風雨，輕鬆完成游泳、徒步等對環境要求更高的運動。

在續航方面，Garmin Forerunner 165通過採用磁吸充電+支持快充的方式，讓它在智能模式下可以擁有長達11天，而在GPS模式下也能提供長達19小時的續航時間。通過實際測試，在我使用了4天的情況下，還能剩下54％的電量，然後進行充電，不到一小時即可將電量充滿，這也為我們的「全天候健康監測」提供了有效保障。

2、運動：科技賦能，運動最佳伴侶

Garmin Forerunner系列作為佳明主打跑步運動的智能手錶，其自然支持以跑步為延展的多種運動種類。此次，Garmin Forerunner 165擁有20多種運動模式，包含跑步、跑步機、操場跑步、虛擬跑步、室內跑道、越野跑、超馬這7種跑步模式，再加上游泳、力量訓練、瑜伽、普拉提、網球等多項運動，滿足我們對室內外的運動需求的同時，也讓我們可以更有針對性地進行專項訓練。

當然說了這麼多也只是紙上談兵，究竟好不好用我們還得看實測。

我們在跑步機和戶外跑上進行了分別的測試，可以看出，Garmin Forerunner 165可以自動記錄跑步模式、時長、記圈、心率和配速訊息，我無需佩戴其他輔助設備，就能直接識別步頻、步幅、觸地時間等高階的跑步數據，評估跑步訓練效果、預測體能恢復時間的同時，還可以在手機APP上查看跑步功率曲線、營養和水分攝入建議，通過跑步功率曲線，更準確地了解自身運動情況，幫助改善跑姿，有效減少運動損傷。

並且，Garmin Forerunner 165支持多星定位，確保在各種環境下都能提供準確的定位服務，我們也可以在戶外運動時用手錶進行導航，避免迷路。在戶外跑時，我們也對定位進行了測試，在手錶或者手機APP查看運動軌跡與跑步路線幾乎一致，甚至還可以在軌跡上疊加心率、功率、海拔等訊息進行查看，帶來更直觀的訓練效果。可以說，無論是在城市的高樓大廈之間，還是在戶外的山林原野之中，Garmin Forerunner 165都能為你提供精確的位置訊息。

同時，在Firstbeat專業算法加持下，Garmin Forerunner 165能更快監測到我心率變化，在我運動過程中心率過高或者過低時能夠進行震動提示，方便我進行及時的調整，訓練結束後，還會通過標註目前所處心率區間以及各區間訓練時間來讓我們更好地了解身體的各項情況，推送恢復建議，讓運動變得更高效。並且，在手錶收集到足夠數據後，用戶更是可以通過比賽預測功能預測成績，幫助自己評估當前水平，有利於後期相應訓練計劃的制定，從而幫助我們為下一場比賽進行充分的準備，更好地突破自我。

值得一提的是，如果我們需要更有針對性的跑步體驗提升，Garmin還擁有Garmin教練和專門的跑步APP——佳速度，不僅能夠呈現更詳細的跑步數據，還會提供豐富的跑步訓練計劃、以及包括跑步賽事在內的參賽機會，我們也能通過這款APP與他人分享打卡，同其他的跑友交流互動，共同進步的同時，進一步調動我們運動的積極性。

此外，同多數運動愛好者一樣，我喜歡在跑步時有音樂常伴在耳邊，Garmin Forerunner 165同樣滿足了我的需求。該款手錶的音樂版通過connet IQ獲得QQ音樂、網易音樂支持，常按左下鍵即可進行操控，還可以連接電腦，直接下載音樂文件到手錶文件夾，進行音樂播放。音樂播放時，手錶會連接耳機，通過耳機實現音樂播放，非常易用。

當然，作為有日常保持健身習慣的我來說，僅跑步功能那是不夠的。在評測過程中，我也佩戴Garmin Forerunner 165進行了力量訓練、快走、瑜伽等多項運動，除了時長、心率、營養和水分攝入等基礎訊息外，還能看到訓練效果，以打分的形式更直觀地了解到自身整體訓練效果，再配合HRV狀態，可以更好調整之後訓練節奏，讓鍛鍊更有針對性。

在戶外運動輕裝上陣時，Garmin Forerunner 165支持NFC交通卡和微信/支付寶支付，在乘坐交通工具或者付款時只需用手錶輕輕靠近即可，就能讓你告別手機繁瑣的支付方式，輕鬆收穫「智能生活」。

3、健康：功能全面，監測更精準

除了運動訓練的專門數據記錄，Garmin Forerunner 165依託於高精度的傳感器和強大的算法，能夠幫助用戶記錄日常活動中的身體狀況，包括Pulse Ox脈搏血氧監測、身體電量分析、睡眠分數、呼吸、壓力分數、女性健康追蹤（月經和懷孕周期）等一系列功能，讓它從日常生活到專業運動，全方位守護我們的健康。

其中，睡眠分數對我這種睡眠忽高忽低的用戶十分有用，不僅能通過分數直接了解到自己的睡眠質量，還能通過睡眠追蹤記錄我們的完整睡眠周期，讓我們可以在手錶上查看完整的睡眠報告，根據提供的睡眠建議來改善睡眠品質。

並且，Garmin Forerunner 165能夠實現7*24小時連續且精準進行心率監測，即使用戶在休息期間，若監測到心率異常高或過低，它也能發出警示，第一時間給我們的身體保駕護航。更貼心的是，佳明還為它內置了LiveTrack追蹤、事故偵測功能援助和緊急聯繫人等功能，遇到緊急情況下會撥打在connect預先設置好的緊急聯繫人電話求助，有效降低意外發生風險。

此外在手錶與手機中，我們都能看到其精準為我們監測的各項健康數據，在Garmin Connect APP界面還會有更直觀的數據呈現，其每一項數據都有相應的解釋，如果是打算新入手佳明手錶的用戶來說，那麼可以說它對還在學習過程中的「養生新手」來說非常友好。

4、寫在最後：不只適合跑者

要想成為跑者的第一塊跑步手錶，需要什麼？

Garmin Forerunner 165憑藉著輕量耐用的機身、種類足夠豐富的高階跑步功能和完善的運動健康產品生態鏈為我們給出了一個相當標準的答案。但哪怕不是日常運動健身的用戶，這款手錶我們的日常生活中，也能依靠在功能、設計、生態上的表現，為我們提供全面的支持和幫助，成為你不可或缺的腕上伴侶。

如果大家想要選購一款時尚與運動兼具的「高性價比」智能手錶，那麼Garmin Forerunner 165會是個不錯的選擇。

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