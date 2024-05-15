家居電視要買幾大先最適合？ 愈大並非愈好　萬能公式你一定要知

理論上螢幕尺吋越大的電視能帶來更強大的視覺衝擊力與沉浸感，但並不是說螢幕尺吋越大的電視就越適合每個用戶。 如果你正在糾結家裡究竟該買多大的電視，那麼這篇文章絕對值得一看。



對於目前的家庭來說，從40平米到400平米的房子都有，電視的擺放已經不僅僅是局限在客廳，基於大部分中國家庭對於電視的綜合娛樂感來說，放在客廳仍然會是 大多數人們的首選，客廳的寬度從1.5米開始到豪華的別墅至少8米。 我們是否需要根據電視機距離人眼觀看的寬度進行選購呢。

電視的適合尺吋是多少？

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雖然目前小尺吋電視變得越來越少，但是仍然有一些小房間用戶在使用，在40英吋左右的電視中，適當的觀看距離在1.0米左右，畢竟現在小尺吋電視的分辨率至少都能夠達到1080P的分辨率，近距離也能看清楚。

大家對大尺吋的電視普遍存在個誤解：認為電視越大會越傷眼。 其實不然，藍光排放量、過近的觀看距離、模糊的畫質才是傷害眼睛的真正元兇。因此，選電視不光要看尺吋，還要結合電視的綜合表現去衡量。

當然，不管多大尺吋的電視，都有一個合理的觀看距離，如果螢幕尺吋過大觀看距離太短，很有可能由於沒有足夠的可視空間造成畫面畸形以及無法看全所有的畫面，可能還會 對人眼造成傷害。 所以，電視尺吋的選擇絕對不容馬虎。

記住下面這套公式

最大電視尺吋=觀看距離（公分）÷3.736

最小電視尺吋=觀看距離（公分）÷6.227

為什麼可以精準到小數點後三位這麼準確，以下的推算過程我們就可以知道為何能夠得出這樣的結論。

第一，電視機尺吋是指電視螢幕對角線的長度，以英吋為單位（1英吋=2.54公分）。 而且目前來看大多數液晶電視的標準螢幕比已經變成了寬的是16：9。 根據勾股定理，對角線的長度是√337（根號337）開放得出。 螢幕高度與對角線的比值就是9÷√337。

一般在業界看來，實際收看距離是螢幕寬度的2倍左右。 3倍時臨場感好，若小於這個距離看會比較累，而5倍距離外收看無震撼力。

設最小尺吋為A（英吋），最大尺吋為B（英吋），觀看距離為L（公分）。 現在，我們就可以建立起這麼一個等式。

2.54A×(9÷√337)×5＝L

2.54B×(9÷√337)×3＝L

可得：

A=L÷6.226

B=L÷3.736

所以，以主流家庭客廳沙發離電視機距離為3公尺為例，可以算出電視機的尺吋範圍就是48-85吋。 這套公式所計算出的距離是人眼距離螢幕的最佳距離，在這個範圍內是人眼最舒適觀看的距離。 75吋是目前銷量最大的尺吋段，因為它可以適配大多數主流客廳，所以，在購買電視之前不妨先想好將電視擺放在哪裡，再看看房屋的空間適合多大的尺吋。

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