iOS 18將有這4大輔助功能　用眼睛就能控制　透過語音讓Siri辦事

蘋果（Apple）將在6月11日起於線上舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC），近日，蘋果因應全球無障礙體認日，提前預告將會在開發者大會上亮相的iOS 18四大系統輔助功能，其中就包括了讓身障使用者只需用眼神就能操控手機和平板的功能，引起大家關注。



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眼動追蹤

Apple宣布眼動追蹤將會在今年加入到iPhone以及iPad裝置中，可以透過眼神來進行游標的控制，iPhone與iPad將可透過前置鏡頭完成設定和校正，能直接透過裝置端的機器學習技術進行系統功能的操作與設定，此外，已能透過運用Dwell Control功能，只需要長視看著按鈕或是選項，就能過做出確認點擊、滑動等動作。

語音捷徑

iPhone和iPad使用者可以指定Siri能理解的自訂話語，用來啟動捷徑並且完成繁複的任務。

而蘋果也針對語言障礙患者像是腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 或中風而設計「聆聽非典型語音」，能夠是透過使用裝置端的機器學習技術來辨識使用者的語音模式，可以加強更多種語音的辨識功能。

蘋果（Apple）將在6月11日起於線上舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC）。近日，蘋果因應全球無障礙體認日，提前預告將會在開發者大會上亮相的iOS 18四大系統輔助功能，其中就包括了讓身障使用者只需用眼神，就能操控手機和平板的功能，引起大家關注。

音樂觸覺

音樂觸覺能夠透過音樂音訊提供清點、觸感、精準的震動模擬，來協助聽障者感受音樂節奏，目前適用於Apple Music目錄中的數百萬首歌曲，並將以API形式供開發者使用，以便在他們的App中讓使用者更容易體驗音樂。該項輔助功能能夠讓聾人或是聽力障礙使用者在iPhone上以全新的方式體驗音樂。

蘋果（Apple）將在6月11日起於線上舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC）。近日，蘋果因應全球無障礙體認日，提前預告將會在開發者大會上亮相的iOS 18四大系統輔助功能，其中就包括了讓身障使用者只需用眼神，就能操控手機和平板的功能，引起大家關注。

車輛移動提示

蘋果表示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，所以無法再行車過程中使用iPhone或iPad。而「車輛移動提示」輔助功能就能夠讓iPhone和iPad畫面上多出一些動態小點，這些小點的移動能夠對應車輛的運行，提供視覺反饋，以此來幫助大腦與身體感官能不互干擾，減輕乘車暈眩感。

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